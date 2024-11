Nasceu? Viih Tube não vai ao casamento de Lucas Rangel e levanta suspeitas

Madrinha junto com Eliezer do casamento de Lucas Rangel, Viih Tube levanta suspeitas do nascimento do filho ao não ir ao evento

Nos últimos dias, Viih Tube compartilhou em seus stories que estava sentindo contrações e que parte de seu tampão mucoso havia saído. Por isso, ela havia faltado a um compromisso, mas se mostrou determinada a ir ao casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley nesta segunda-feira, 11.

Contudo, a empresária não marcou presença no evento ao lado do marido Eliezer, mesmo eles sendo padrinhos dos noivos. A ausência dos ex-BBBs logo intrigou os internautas e levantou a suspeita de que o filho deles Ravi tenha nascido ou que a famosa esteja em trabalho de parto. Além disso, ambos não postaram nada de novo em sua rede social nas últimas 24 horas.

Vale lembrar que Viih Tube estava se preparando para um parto normal e nos últimos dias comentou que estava muito segura, pois havia estudado muito cada fase. Consciente do processo, ela não se mostrou desesperada ao ter mais contrações do que o normal e falou que estava com mais de 38 semanas.

Na segunda-feira, 4, a influenciadora compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que colocou o barrigão para jogo enquanto dançava e rebolava para tentar induzir o parto."Ela sumiu, deve ter parido o Ravi. Eu sumida 24h tentando induzir meu parto em casa", escreveu ela no vídeo. E ainda reforçou a sua ansiedade na legenda. "Eu 24h do dia com todas as minhas forças. Gente, quero parir".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Viih Tube relata principais diferenças entre as duas gestações

Recentemente, a influenciadora digital Viih Tube, que está na reta final da segunda gravidez, abriu o coração e dividiu com os seguidores um breve relato sobre as duas gestações.

Por meio de seus stories no Instagram, a youtuber abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder. Ao ser questionada se percebeu alguma diferença entre a gravidez de menino e menina, a influenciadora explicou que as gestações foram bem opostas.

"Muita diferença, não sei se é o fato do gênero [do bebê], mas para mim foram duas gestações completamente diferentes, em todos os sentidos. Opostas mesmo. Da Lua, eu tive muito sono, do Ravi fiquei muito ativa. Da Lua, não tive libido, na do Ravi eu tive. Na da Lua muita espinha, do Ravi não", contou.

Leia também: Veja as fotos do quarto de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer