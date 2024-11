Viih Tube rebola para tentar induzir o parto: 'Quero parir'

Grávida do segundo filho, que se chamará Ravi, Viih Tube tem feito bastante exercícios de dança para tentar induzir o parto

Viih Tube está na reta final de sua segunda gestação. A digital influencer já é mãe de Lua, de um ano, fruto do seu relacionamento com Eliezer.

Como a primeira filha veio ao mundo por meio de uma cesariana, a famosa está disposta a vivenciar a experiência do parto normal no nascimento do segundo filho, que se chamará Ravi.

Para isso, Viih tem feito muitos exercícios para tentar entrar em trabalho de parto. Nesta segunda-feira, 4, ela compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que colocou o barrigão para jogo enquanto dançava e rebolava.

"Ela sumiu, deve ter parido o Ravi. Eu sumida 24h tentando induzir meu parto em casa", escreveu ela no vídeo. E ainda reforçou a sua ansiedade na legenda. "Eu 24h do dia com todas as minhas forças. Gente, quero parir".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Medo

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer divertiu os seguidores na manhã desta segunda-feira, 4, ao revelar um grande receio envolvendo o parto do segundo filho com Viih Tube. Pais da pequena Lua, de 1 ano e meio, o casal está à espera de Ravi, que deve chegar ao mundo nos próximos dias.

Com Viih Tube na reta final da gravidez e sentindo contrações, Eliezer contou que sente medo de não conseguir chegar ao hospital a tempo. Isso porque os dois moram em um condomínio na Grande São Paulo e precisam pegar a Rodovia Raposo Tavares, via bastante congestionada pela manhã.

Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, mostrou que o casal saiu de casa e estava no trânsito há algum tempo. "Meu maior medo é esse. Ravi resolver vir de manhã no horário de pico da Raposo Tavares. O parto vai ser na estrada", escreveu ele na legenda, complementando com risadas.

Leia também: Pai de Viih Tube se pronuncia após declaração da filha