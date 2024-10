Filho de Gabi Luthai surge sorridente em cliques em família: 'Fofo'

A cantora Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com o marido, Teo Teló, e o filho, Pietro

Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos ao lado do marido, Teo Teló, e o filho, Pietro, de cinco meses. A cantora mostrou que a família se produziu toda para participar da renovação de votos do cantor Michel Teló com a atriz e apresentadora Thais Fersoza, que aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Para o evento especial, os três usaram looks estilosos e o bebê acabou roubando a cena ao posar todo sorridente ao lado do papai e da mamãe. Ao dividir os cliques no feed do Instagram, a artista se declarou para a família. "Quando me perguntarem sobre sucesso, mostrarei essas imagens. Eu amo minha família!", disse Gabi na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Família mais linda", disse uma seguidora. "Apaixonado no sorriso do Pietro na segunda foto", escreveu outro. "Família linda... Pietro é fofo, lindão demais", falou uma fã. "Pietro é tão perfeitinho", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Gabi Luthai decidiu não postar tantas fotos de Pietro nas redes sociais e esclareceu o motivo. "Dias atrás sofremos o primeiro ataque de haters contra o Pietro... Isso mesmo que leram. Adultos sendo maldosos com um bebê. Desde então, decidi limitar bem as postagens com ele, para nos preservar. Fiquei muito mexida, mas sabia que um dia aconteceria. Sempre acontece. A Internet deu voz aos idiotas", desabafou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai mostra a primeira vez do filho na praia

Em setembro, Gabi Luthai explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques com o filho, Pietro, de cinco meses. Dessa vez, a cantora mostrou que a família se reuniu para levar o menino para a praia pela primeira vez.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a mamãe e o herdeiro aparecem acompanhados do papai, Teo Teló, dos tios e padrinhos Thais Fersoza e Michel Teló, além dos priminhos, Melinda e Teodoro.

"Às vezes eu paro e penso: será que algum dia eu imaginei sentir um amor assim? Que loucura. 1ª vez do Pietro na praia, na companhia dos dindos e primos. Pura gostosura de pezinhos na areia. Muitos beijos e chamego", disse a cantora na legenda. Veja a publicação!