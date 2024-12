"Me aposentei", diz Neymar ao recusar convite para balada

Durante evento recente, Neymar Jr. exibiu aliança de compromisso, recusou convite para balada e revelou como o nascimento de Mavie mudou sua visão

No último sábado, 21, Neymar Jr esteve presente em um evento de pôquer, realizado em São Paulo. Durante uma partida, o jogador surpreendeu ao recurar o convite para uma balada e exibir a aliança de compromisso com Bruna Biancardi.

"Posso não, parei. Me aposentei. Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando aí já, já", disse Neymar, mostrando sua aliança.

Ainda durante o evento, o atleta contou detalhes de como tem sido a nova experiência da paternidade e a convivência com a herdeira de 1 ano de vida, fruto da atual relação com Bruna Biancardi.

Em entrevista ao humorista Fausto Carvalho, mais conhecido pelo personagem Jorginho, o jogador de futebol brasileiro destacou a alegria em poder acompanhar de perto o crescimento de Mavie e ainda aconselhou o colega a viver a mesma experiência em sua vida pessoal.

"A minha filha é demais! Esquece! Minha filha me mudou demais. Posso falar para tu? Dá tempo [de ser pai ainda] e é a melhor coisa do mundo. Eu te aconselho, ainda mais você, gente boa para caralh* e do jeito que você é. Você merece viver a experiência! É bom demais você ver um serzinho seu, assim, crescendo. Quando você olha, é a sua cara. Put* que pariu, irmão!", declarou Neymar Jr.

Neymar resgata foto de quando conheceu Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr dividiu com o público uma foto inédita do dia em que conheceu a namorada, Bruna Biancardi. Por meio de seus stories no Instagram, o atleta do Al-Hilal resgatou o clique especial registrado anos atrás e se declarou para a influenciadora digital.

Na imagem em questão, Bruna aparece em uma festa usando um óculos e fazendo pose para a câmera. "Dia em que conheci a mulher da minha vida", escreveu o atleta brasileiro na legenda.

Ainda na mesma publicação, Neymar Jr acrescentou uma foto atual de Bruna Biancardi, que o acompanhou em um evento de pôquer realizado em São Paulo no último fim de semana. Esbanjando beleza, a influenciadora repetiu a pose de anos atrás para o novo clique.

Bruna Biancardi repostou a declaração do companheiro em suas redes sociais e brincou com a situação: "O dia em que encontrei o trem desgovernado", se divertiu a famosa. Vale lembrar que o casal reside atualmente na Arábia Saudita com a filha, Mavie, de 1 ano, e desembarcou no Brasil nas últimas semanas para passarem as festas de fim ano ao lado da família. Confira o registro!

