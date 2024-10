Mário Gomes mostra onde mora com a mulher após despejo: 'Não é fácil'

O ator Mário Gomes revelou que está em um 'puxadinho' na casa das filhas após deixar sua residência por ordem de despejo

O ator Mário Gomes usou as redes sociais na terça-feira, 15, para dividir com o público um vídeo do local onde está morando atualmente com a mulher, a arquiteta Raquel Palma. Por meio de seu Instagram oficial, o artista revelou que os dois estão dormindo em um 'puxadinho' na casa das filhas, frutos de seu primeiro casamento.

Recentemente, Mário saiu da mansão onde morou por 22 anos na Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, após despejo. Agora, ele seguiu para um bairro vizinho ao de sua antiga residência.

No registro, o famoso mostra alguns detalhes do lugar. "Minha nova residência, onde eu e minha mulher dormimos. Meio bagunçado, não é fácil, mas está tudo bem. É a vida, fazer o que? A mulher trabalha muito, quero dar os parabéns para ela. Rala para caramba, além da conta. Segurou uma onda pesada de um tempo para cá", declarou ele.

Mário Gomes ainda exaltou a esposa mais uma vez na legenda da postagem: "Hoje quero falar sobre minha mulher incrível. Ela trabalha duro todos os dias, enfrentando desafios com coragem. Sua dedicação me inspira! Vamos valorizar essas mulheres que fazem a diferença", escreveu.

Junto com Raquel Palma e mais dois filhos, o ator está morando em uma residência antiga que já pertenceu a ele e abrigou uma antiga confecção da família. Recentemente, o ex-global falou publicamente sobre boatos de que teria abandonado os seus animais de estimação após ser despejado de casa.

Na ocasião, Mário compartilhou um vídeo em que aparece com um cachorro, uma gata e uma coelha e negou os rumores. "Esse vídeo foi feito hoje a tarde imediatamente ao tomarmos conhecimento do absurdo que foi divulgado", disse ele na legenda.

