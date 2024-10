Filho de Mário Gomes rebate críticas por dirigir carrão após despejo

O estudante João Palma, filho do ator Mário Gomes e da arquiteta Raquel Palma, se manifestou após receber críticas por ser visto dirigindo um Porsche

O estudante João Palma, de 18 anos, filho do ator Mário Gomes e da arquiteta Raquel Palma, resolveu se manifestar após receber críticas por ser visto dirigindo um Porsche, carro avaliado em mais de R$ 400 mil. A ostentação gerou controvérsia, já que seu pai foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro devido a dívidas acumuladas.

"Não ia vir falar disso, mas preciso esclarecer algumas coisas. Eu fui para São Paulo assistir ao show do Bruno Mars e conversar outros assuntos sobre minha carreira. Estava com a equipe que está trabalhando comigo e um deles estava com uma Porsche que pegou para andar pela cidade e não depender de uber. Surgiu a ideia de gravar para postar e movimentar as redes sociais, até porque o estilo de música (que faço) pede, não gosto nem de ficar ostentando", afirmou.

O jovem disse ainda que se tivesse tal carro, seu pai não precisaria pedir pix nas redes sociais. "A Porsche não é minha. Vocês acham que eu estaria dirigindo esse carro e meu pai pedindo pix? Pelo amor de Deus, gente, se eu tivesse esse dinheiro todo meu pai não estava pedindo (...) Nessa ida para São Paulo, não gastei um real, meus pais não gastaram comigo, foi tudo bancado pela equipe", explicou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Pallma (@joaopallma_)

O que aconteceu?

Os internautas, que demonstraram apoio a Mário Gomes durante o processo de despejo, criticaram João Pallma pela ostentação, apontando que a família enfrentou recentemente dificuldades financeiras, enquanto ele foi visto dirigindo um carro de luxo. "O golpe tá ai, cai quem quer, chorou tanta miséria, pediu pix pra campanha, e o filho ostentando", disse uma internauta.

"Como é que é? Sério que o filho dirige um Porsche? Como é que o pai estava aos prantos por conta da casa e o filho dirigindo um carro extremamente caro?", quis saber outra. "E o povo dando dinheiro! Agora vai a gente estar passando por necessidade, ninguém ajuda", opinou uma terceira.

Vale lembrar que o despejo aconteceu por causa de um leilão do imóvel, que foi vendido para pagar dívidas trabalhistas do ator com ex-funcionárias de uma confecção.