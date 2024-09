Mário Gomes se revolta com boatos de que teria abandonado pets após despejo

O ator Mário Gomes se revoltou com os boatos de que teria abandonado os seus animais de estimação após ser despejado de casa

O ator Mário Gomes foi despejado de sua casa recentemente por conta de dívidas acumuladas do imóvel. Alguns boatos surgiram afirmando que o artista teria abandonado os seus animais de estimação na casa.

Em sua conta no Instagram, Mário compartilhou um vídeo em que aparece com um cachorro, uma gata e uma coelha e negou os rumores. "Esse vídeo foi feito hoje a tarde imediatamente ao tomarmos conhecimento do absurdo que foi divulgado", escreveu ele na legenda.

Em outra publicação, o ator surgiu colocando os bichinhos em caixas de transporte. "Já com a presença dos oficiais de justiça e policiais no dia do despejo, arrumando a turminha com todo o carrinho e amor para um transporte seguro. Jamais deixaria meus filhos para trás", disse ele.

Despejo

O ator Mário Gomes foi flagrado na mansão onde morava no Rio de Janeiro antes de ser despejado nesta semana. Na sexta-feira, 20, a polícia foi até o local para executar a ordem de despejo e a ação foi fotografada pelos paparazzi.

O artista foi visto batendo panela e usando uma camisa da seleção brasileira de futebol antes de sair do local. “Agora é definitivo. A polícia chegou. Estamos saindo do nosso lar”, lamentou ele.

A mansão dele foi leiloada para quitar dívidas trabalhistas de uma empresa dele. A casa é avaliada em R$ 20 milhões, mas foi vendida por R$ 720 mil.

Em tom de indireta e sem citar o ocorrido com a família, o jovem João Pallma, de 18 anos, falou sobre justiça em um post na internet. O filho de Mário compartilhou uma mensagem bíblica com tema relacionado.

"Na Terra enfrentaremos diversas injustiças, mas quando partirmos, e um dia iremos, Deus não irá falhar no seu julgamento. Pense bem antes de sacanear ou prejudicar alguém, principalmente uma família. A Justiça de Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará", disse ele.