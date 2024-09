O estudante João Palma, filho do ator Mário Gomes e da arquiteta Raquel Palma, voltou a se pronunciar após o despejo da família da mansão do artista

O estudante João Palma, de 18 anos, filho do ator Mário Gomes e da arquiteta Raquel Palma, voltou a se pronunciar no Instagram nesta terça-feira, 17, após o despejo de sua família da mansão milionária do artista no Rio de Janeiro. Nos Stories do Instagram, o jovem disse estar enfrentando ataques e pediu para que parem de lhe enviar mensagens ruins.

"Rapaziada, vou pedir para vocês pararem com as mensagens ruins porque nunca fiz mal a ninguém e ninguém da minha família fez mal a ninguém. Então peço que parem com esse ódio tão grande comigo", disse ele.

Mais cedo, em tom de indireta e sem citar o ocorrido com a família, o jovem falou sobre justiça em um post na internet. Ele compartilhou uma mensagem bíblica com tema relacionado. "Na Terra enfrentaremos diversas injustiças, mas quando partirmos, e um dia iremos, Deus não irá falhar no seu julgamento. Pense bem antes de sacanear ou prejudicar alguém, principalmente uma família. A Justiça de Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará", disse ele.

O despejo

Segundo informações do Jornal Extra, o ator Mário Gomes, de 71 anos, foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro. A propriedade fica em um condomínio de Joatinga e ele vivia no local desde 2002. O despejo aconteceu por causa de um leilão do imóvel, que foi vendido para pagar dívidas trabalhistas do ator com ex-funcionárias de uma confecção.

A casa é avaliada em R$ 20 milhões, mas foi vendida por R$ 720 mil. O artista foi flagrado deixando a residência com sua mudança nesta segunda-feira, 16. O artista teve quatro filhos e está longe das novelas desde que atuou em Tempo de Amar, de 2018.