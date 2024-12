Marido de Sasha Meneghel, João Lucas mostra decoração natalina do casal

A modelo Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, compartilharam o resultado da decoração natalina da residência feita pelo casal; confira

O cantor João Lucas usou as redes sociais no domingo, 1, para compartilhar com o público um registro especial ao lado da esposa, a modelo e empresária Sasha Meneghel. Em seu Instagram oficial, o genro de Xuxa mostrou o momento em que o casal realizou a decoração natalina da residência onde moram.

No vídeo publicado por João Lucas, os dois aparecem colocando os tradicionais enfeites coloridos de Natal como bolas, laços vermelhos, minis Papai Noel e pisca-pisca. Ao final do registro, o casal aproveitou para celebrar o resultado do trabalho feito por eles.

Esbanjando alegria, Sasha Meneghel e João Lucas terminaram o vídeo agarradinhos em frente a árvore, ao som de 'O Valor', uma das canções do artista. "Chegou a melhor época do ano", escreveu o cantor na legenda da publicação. Além do casal, a cachorrinha de estimação dos dois também participou da comemoração em família.

Encantados com a postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas a Sasha e João nos comentários. "Amo a simplicidade de vocês", declarou uma seguidora. "Ficou linda a árvore de vocês", disse outra. "Que casal lindo! Boas energias sempre pra vocês", desejou uma terceira.

Recentemente, os famosos abriram as portas do apartamento onde moram para Lucas Rangel, que realizou um grande tour pelo local. Atualmente, Sasha Meneghel e João Lucas vivem em um edifício antigo e, apesar de o imóvel ser alugado, optaram por realizar uma reforma para integrar melhor o ambiente.

Confira a árvore de Natal de Sasha Meneghel e João Lucas:

Sasha Meneghel relata gafe em casamento de Lucas Rangel

A modelo e empresária Sasha Meneghel abriu as portas do apartamento onde mora com o marido, o cantor João Lucas, e recebeu Lucas Rangel para realizar um tour pelo local. Ao longo do bate-papo com o influenciador digital, a jovem recordou um grande perrengue que vivenciou recentemente.

No dia 11 de novembro, Rangel subiu ao altar com Lucas Bley e oficializou a união em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. A festa contou com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo Sasha e João. A modelo, no entanto, revelou que acabou cometendo uma gafe no casamento; confira detalhes!

