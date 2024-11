Sasha Meneghel desabafa: ‘Por muitos anos eu fugi da fama'

A modelo e empresária Sasha Meneghel revela qual foi o peso da fama ao crescer sendo filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir

A modelo e empresária Sasha Meneghel desabafou sobre o peso da fama de ser filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir. Em uma entrevista no programa Sábia Ignorância, do GNT, ela foi questionada sobre o que mais pesava em sua vida e ela desabafou sobre crescer sob os holofotes e sua atitude de fugir da mídia.

"Quando criança, essa pressão desde que ‘o que ela vai ser quando crescer’, pequenas pressões e pequenos questionamentos, eu não sabia lidar. Por isso que por muitos anos eu fugi da fama, tentei fugir desse lado, não sabia trabalhar com a minha imagem. Obviamente a Mondepars está longe de ser perfeita, tem muita coisa que a gente pode melhorar, e eu não enxergo essas pessoas que criticam, e que trazem pontos como algo negativo. Contanto que seja um feedback construtivo, acho super válido", disse ela.

Mudando de assunto, Sasha contou sobre o seu desejo de ter filhos no futuro - ela é casada com o cantor João Lucas. "Sempre foi o sonho da minha vida ser mãe e por mais que me digam ‘você quer gerar uma vida nesse mundo que hoje existe?’. Ao mesmo tempo que acho complicado, a gente aprende tanto com criança. Com a simplicidade, com amor genuíno, com a curiosidade, por exemplo. Também existe um desejo de fazer mais por conta daqueles que você mais ama", afirmou.

Reencontro de Xuxa e Luciano Szafir

A apresentadora Xuxa Meneghel e o ator e modelo Luciano Szafir se reencontraram na noite desta terça-feira, 5, por causa da filha, a modelo e empresária Sasha Meneghel Szafir. Os dois foram prestigiar o lançamento da loja da marca da filha em São Paulo.

Sorridentes, os dois mostraram que possuem uma boa relação em prol da herdeira e posaram juntos para as fotos no evento. Além disso, Xuxa contou com a companhia do namorado, o ator e cantor Junno Andrade. Para o evento, ela apostou em um look todo preto e surgiu com sua cachorrinha no colo.

Vale lembrar que Xuxa e Luciano viveram um namoro no passado e se separaram durante a gravidez. Mesmo separados, eles seguiram amigos para criarem a filha.

Foto: Brazil News