Sasha Meneghel relata desespero ao cometer gafe em casamento de Lucas Rangel

A empresária Sasha Meneghel revelou como agiu ao notar gafe em cerimônia de casamento de Lucas Rangel: 'Estava muito claro'

A modelo e empresária Sasha Meneghel abriu as portas do apartamento onde mora com o marido, o cantor João Lucas, e recebeu Lucas Rangel para realizar um tour pelo local. Ao longo do bate-papo com o influenciador digital, a jovem recordou um grande perrengue que vivenciou recentemente.

No dia 11 de novembro, Rangel subiu ao altar com Lucas Bley e oficializou a união em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. A festa contou com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo Sasha e João.

A filha de Xuxa Meneghel, no entanto, revelou que acabou cometendo uma gafe no casamento. Acontece que os noivos escolheram a cor preta para as madrinhas e, por isso, pediram para que os convidados não usassem vestimentas no tom. Sasha, no entanto, não se atentou ao detalhe e acabou escolhendo um vestido da cor exclusiva.

"Não estava vendo nenhum pretinho básico, e fui dando um passo para trás. Falei para o João [Figueiredo]: 'Tem alguma coisa errada'", contou Sasha Meneghel, explicando que só se deu conta do erro quando já estava no local da festa. Em seguida, ela contou que foi reler o convite de casamento com atenção.

"Estava muito claro: use o que quiser, menos preto. Comecei a derreter na cadeira, me abaixando, sem saber para onde ir", relembrou a modelo. O problema foi resolvido após Sasha acionar um motoboy com um novo vestido na cor marrom para, então, poder curtir a cerimônia dos amigos.

Sasha e João Lucas no casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

Por que as madrinhas de Lucas Rangel usaram a cor preta em seu casamento?

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram no início de novembro deste ano no Palácio Tangará, em São Paulo. Dias após aproveitarem a festa, o influenciador digital falou sobre a escolha da cor preta para as madrinhas.

"Queríamos uma coisa mais minimalista e dualista. Muito do casamento girava em torno da cor branca, então criou essa estética clássica com elas vestidas de preto! Dá um tom de elegância, né? Os americanos usam bastante", explicou Lucas Rangel.

Leia também: Casamento de Lucas Rangel teve menu sofisticado; veja o que foi servido