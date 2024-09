Marcos Oliveira, o Beiçola, recorda conselho de Fernanda Montenegro: 'Chorei'

Beiçola de 'A Grande Família', Marcos Oliveira revelou que recebeu um conselho emocionante da grande atriz Fernanda Montenegro

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001 - 2014), tem enfrentado dificuldades na vida pessoal há algum tempo. Recentemente, além dos problemas de saúde, o artista quase precisou deixar a residência onde mora após receber uma ordem de despejo por dívidas.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', Marcos abriu o coração e falou um pouco sobre os últimos acontecimentos. Além de mencionar a falta de trabalho por etarismo, ele também revelou que já recebeu um conselho da grande atriz Fernanda Montenegro.

"Ela me abraçou e até tocou na minha bolsa [de colostomia] e disse: ‘Mas isso não te impede de trabalhar e você é ótimo e tá bem. Adoro ver você no [Canal] Viva’. Chorei tanto. São atitudes assim que me fazem ir pra frente", declarou Marcos Oliveira, recordando as palavras emocionantes da veterana.

++ Fábio Assunção comenta amizade com Fernanda Montenegro: 'Privilégio'

Em seguida, o ator ainda desabafou sobre o uso da bolsa de colostomia. "Noto que algumas pessoas ficam incomodadas com isso, pois não é agradável, mesmo que eu esconda a bolsa debaixo da camisa ou blusa. Isso não me impede de trabalhar, mas afasta um pouco as pessoas quando veem isso", relatou, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Oliveira (@marcosoliveiraator)

Marcos Oliveira tem dívidas quitadas por influenciadora

O ator Marcos Oliveira usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 2, para compartilhar com o público uma ótima notícia. Em seu Instagram oficial, o intérprete de Beiçola da série 'A Grande Família' revelou que conseguiu quitar as dívidas de alugueis atrasados da casa onde mora atualmente.

Nas últimas semanas, o artista, que reside na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebeu ordem de despejo para deixar a residência em até 14 dias. A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira foi a responsável por ajudá-lo a resolver a situação; confira mais detalhes!