Marcos Oliveira, o Beiçola, lamenta falta de trabalho: “É o etarismo"

O ator Marcos Oliveira, intérprete do personagem Beiçola em A Grande Família, abriu o coração sobre as dificuldades financeiras que vem enfrentando. Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o artista desabafou sobre o etarismo e falou sobre seus planos para o futuro.

Após receber uma ordem de despejo para deixar a residência em até 14 dias, o artista conseguiu quitar as dívidas de alugueis atrasados da casa onde mora atualmente graças a ajuda que recebeu da influenciadora e criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira.

“Tenho quase 70 anos, diversos problemas de saúde há mais de 30 anos, e poucas empresas e lugares me chamam para trabalhar”, ele lamentou. “É o etarismo. As pessoas não querem ver um velho que não é bonito. Querem ver pessoas que elas querem ser e não o que são ou que um dia serão”, completou o ator.

Durante o papo, o ator também falou sobre a ajuda que recebeu de Martina Oliveira, que quitou a dívida dele com os aluguéis atrasados. "Eu chorei muito hoje, depois que a ficha caiu, e ganhei até mais ânimo para começar a ensaiar para meu show. Ainda estou resfriado, mas com mais esperança e fé conseguirei ensaiar".

"Graças à Martina e à produtora dela, a Thaisa. E à Rose [sua advogada] que sempre me apoia e me indica para trabalhos. Sou grato demais a elas e a todas as pessoas que, por mais humilde que sejam, me ofereceram até a casa delas para dividirem comigo. Como não sentir gratidão por elas? Isso me emociona demais", detalhou.

Planos para o futuro

O ator ainda contou quais são seus planos daqui para frente. "Como já disse: consegui mais uns dias pra achar um lugar que me aceite sem fiador, ganhando meio salário mínimo, com três cachorras e vários problemas de saúde. Orando pra achar um lugar assim", respondeu.