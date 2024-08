Fábio Assunção comenta amizade com Fernanda Montenegro: 'Privilégio'

O ator Fábio Assunção revelou proximidade com Fernanda Montenegro e contou que recebe grandes conselhos profissionais da veterana

O ator Fábio Assunção abriu o coração e falou um pouco sobre a amizade que tem com a atriz Fernanda Montenegro. Na noite de quarta-feira, 21, em participação ao podcast 'Podpah', o artista revelou que costuma pedir conselhos à veterana.

Fábio revelou que conversou diversas vezes com Fernanda recentemente, durante as gravações do filme 'Motel Destino', dirigido por Karim Aïnouz. "Fernandona! 94 anos. Confesso aqui que tenho privilégio de trocar zaps com Fernandona", iniciou ele.

"Ela me deixa áudios, eu deixo áudio. Trocando ideia sobre trabalho, estava no 'Motel Destino', o filme, várias vezes liguei para ela. Nesses tempos agora, a gente está todo mundo junto", completou o famoso.

Ao longo do bate-papo, o artista também comentou sobre seu papel no longa-metragem. Na obra, ele interpreta um homem tóxico e machista que despreza as pessoas.

Disposto a se entregar completamente ao novo trabalho, Fábio Assunção fez uma dieta radical para dar ênfase ao personagem. "No meio do ano passado, para o filme, eu só tomava café da manhã com suplemento e ficava o dia inteiro em jejum. Não foi muito saudável, mas achava que essa figura confinada devia ser mais mirrada. Eu que entendi isso e bati bola com o diretor", revelou ele.

Vale lembrar que Fábio está no elenco de 'Garota do Momento', próxima novela das seis da TV Globo. No teatro, ele atua ao lado da atriz Drica Moraes no espetáculo 'Férias'.

Fábio Assunção dá opinião sobre beijo técnico

Fábio Assunção é o convidado do videocast Mamilos Café, que vai ao ar nesta quinta-feira, 22. Na ocasião, o ator comentou sobre diversos assuntos envolvendo a sua vida profissional.

O artista deu sua opinião sincera sobre o beijo técnico, que é um beijo sem língua, geralmente usado pelos atores em cena. "No beijo técnico, sempre tem uma coisa que está pulsando em cena, tem que ter uma emoção ao transmitir. Então, é sobre uma condição que você coloca na cena que está sob controle", iniciou.

"Imagine que, ao finalizar o momento do beijo, você tem dois minutos para se trocar e gravar a próxima cena, que é uma proposta completamente diferente. Fico feliz em saber que o público percebe como algo real, porque esse também é o intuito da dramaturgia, fazer as pessoas esquecerem que estamos atuando", completou.

Fabio também fez questão de contar como lida com as críticas e os julgamentos