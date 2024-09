Marcos Oliveira, o Beiçola, tem dívidas quitadas por influenciadora

Após receber ordem de despejo, o ator Marcos Oliveira se emocionou ao descobrir que recebeu ajuda financeira de criadora de conteúdo adulto

O ator Marcos Oliveira usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 2, para compartilhar com o público uma ótima notícia. Em seu Instagram oficial, o intérprete de Beiçola da série 'A Grande Família' revelou que conseguiu quitar as dívidas de alugueis atrasados da casa onde mora atualmente.

Nas últimas semanas, o artista, que reside na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebeu ordem de despejo para deixar a residência em até 14 dias. A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira foi a responsável por ajudá-lo a resolver a situação.

Conhecida como 'Beiçola' por possuir um corte de cabelo semelhante ao do personagem de Marcos Oliveira, Martina decidiu doar uma quantia de aproximadamente R$ 12 mil para que o ator pudesse quitar o valor devido. Além disso, ela se comprometeu a pagar os próximos dois alugueis do famoso.

Bastante emocionado com a ajuda, Marcos ligou para Martina Oliveira e agradeceu o gesto de solidariedade. "Gente, estou tremendo até agora. Obrigado, Martina, por me ajudar neste momento onde tantas pessoas me julgam e me condenam. A internet é barra pesada pra uma pessoa da minha idade lida", escreveu o artista em uma publicação.

"As pessoas não tem noção quando falam mentiras sobre você! Fico muito feliz em poder te ajudar (papai risos) sou grata demais por sempre ser carinhoso comigo. Fica bem", escreveu a criadora de conteúdo adulto nos comentários.

Vale lembrar que Martina e Marcos Oliveira já se encontraram pessoalmente no programa 'The Noite', do SBT. Em março deste ano, o apresentador Danilo Gentili reuniu os dois no palco da atração.

Marcos Oliveira lamenta onda de ataques

Recentemente, o ator Marcos Oliveira fez um novo desabafo a respeito da situação delicada que vem enfrentando. O artista recebeu uma ordem de despejo, com prazo de 14 dias para deixar o apartamento onde mora no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Marcos revelou que passou a receber uma onda de críticas após expor publicamente suas dificuldades. Atualmente, ele possui uma dívida que ultrapassa R$ 12 mil, além de três meses de aluguel atrasados.

O famoso informou ao público que deseja uma oportunidade para retornar a profissão. "Eu não quero dinheiro de doação ou vaquinha. Eu quero trabalhar! Me deixem trabalhar, me chamem para trabalhar. Não é possível que não haja trabalho para uma pessoa de quase 70 anos que só quer atuar", desabafou ele.