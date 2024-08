Fernanda Montenegro lamenta mortes de grandes artistas: 'Muita gente'

A atriz Fernanda Montenegro fez uma reflexão emocionante ao recordar a morte de Nicette Bruno e outros artistas de sua geração

A atriz Fernanda Montenegro fez uma reflexão emocionante após assistir ao monólogo 'Alma Despejada', de Irene Ravache, no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro. Em conversa com a também atriz e amiga de longa data, a veterana lamentou a morte de grandes artistas de sua geração.

Em um vídeo gravado nos bastidores da peça, Fernanda recordou o momento em que soube da partida de Nicette Bruno. A mãe de Beth Goulart faleceu em 2020, aos 87 anos, vítima de Covid-19.

De acordo com Fernanda Montenegro, a morte da amiga a deixou bastante impactada. "Quando a Nicette foi embora, tive uma coisa espantosa de finitude. E toda hora vai alguém da nossa memória", declarou a veterana.

Em seguida, a artista destacou a alegria e otimismo que Nicette tinha. "Nunca vi sem sorrir. Ela era feliz, porque ela era espiritualista. Foi a primeira [morte] que eu senti, assim. Estou muito espantada, muita gente está indo embora. Muita gente não só da nossa área, mas da nossa memória cultural e política", disse Fernanda Montenegro, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Fábio Assunção comenta amizade com Fernanda Montenegro

O ator Fábio Assunção abriu o coração e falou um pouco sobre a amizade que tem com a atriz Fernanda Montenegro. Recentemente, em participação ao podcast 'Podpah', o artista revelou que costuma pedir conselhos à veterana.

Fábio revelou que conversou diversas vezes com Fernanda recentemente, durante as gravações do filme 'Motel Destino', dirigido por Karim Aïnouz. "Fernandona! 94 anos. Confesso aqui que tenho privilégio de trocar zaps com Fernandona", iniciou ele.

"Ela me deixa áudios, eu deixo áudio. Trocando ideia sobre trabalho, estava no 'Motel Destino', o filme, várias vezes liguei para ela. Nesses tempos agora, a gente está todo mundo junto", completou o famoso.

Ao longo do bate-papo, o artista também comentou sobre seu papel no longa-metragem. Na obra, ele interpreta um homem tóxico e machista que despreza as pessoas; confira mais detalhes!