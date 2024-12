Luciana Gimenez se explica após dizer que deixa filho na econômica do avião

Após causar polêmica ao contar que deixa o filho na classe econômica do avião, enquanto vai na executiva, Luciana Gimenez se explica; confira

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou após causar polêmica ao revelar que deixa o filho na classe econômica do avião enquanto vai na executiva. Em entrevista ao portal Leo Dias, a famosa esclareceu sua decisão.

Tudo começou quando a modelo contou ao podcast Podsê que o herdeiro mais novo, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, fruto de seu casamento com o apresentador e um dos donos da RedeTV! Marcelo de Carvalho, passou por um perrengue durante uma viagem para Nova York.

"Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou.

"Eu acho que a criança tem que aprender também. Vai viajar a criança de executiva também? Vai ficar lá para aprender. Mas não é castigo, não. A minha vida inteira eu viajei de econômica, gente! Todo mundo aqui viaja de executiva?", completou Luciana.

Ao portal Leo Dias, ela falou mais sobre sua opinião. "Sabe o preço da passagem? Às vezes não dá. Vou fazer o que? Não dá. Eu viajei de econômica minha vida inteira, quando não tem lugar, acabamos indo. Eu sou mãe solteira, eu faço o que dá. Quando o orçamento dá para ir todo mundo junto, vão todos juntos. Quando não dá, ele vai na econômica” , disparou e comentou que se falasse o contrário também receberia críticas por colocá-lo na primeira classe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Luciana Gimenez fala sobre venda de triplex milionário com ex

Há seis anos, Luciana Gimenez colocou um ponto final em seu casamento com Marcelo de Carvalho. Além de terem construído uma família, com o filho Lorenzo, de 13 anos, a relação também deixou uma herança milionária: o triplex que o casal dividia. Recentemente, ela fez piada sobre a venda do apartamento, que é considerado um dos mais caros de São Paulo.

Durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', Luciana ‘anunciou’ a venda de seu luxuoso triplex, avaliado em cerca de 70 milhões de reais. Em tom descontraído, a apresentadora brincou sobre a possibilidade de "ficar rica" com a venda do imóvel e disse que espera que o futuro comprador valorize ainda mais o apartamento.

"Vou ficar rica, amiga! Tomara. Eu quero que venda por 100 [milhões]. Está pra vender, até agora não vendeu. Vamos alguém comprar! Tinha que pagar logo 100 milhões, aí eu vou ficar rica e nem trabalho mais", brincou ela.

Leia também:Luciana Gimenez mostra sala e vista do apartamento do filho em Nova York