Luciana Gimenez surpreende ao contar que filho viaja na classe econômica

Luciana Gimenez contou que o seu filho caçula Lorenzo, de 13 anos, sempre viaja na classe econômica e explicou o motivo

Nesta sexta-feira, 13, Luciana Gimenez foi a convidada do podcast PodSê e revelou que seu filho caçula Lorenzo, de 13 anos, só viaja na classe econômica. O menino é fruto do relacionamento dela com Marcelo de Carvalho.

A apresentadora contou que em uma viagem recente para Nova York, nos Estados Unidos, Lorenzo enfrentou turbulência durante o voo.

"Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou.

A apresentadora do podcast ficou surpresa ao saber que Luciana viaja em uma classe diferente da do filho. "Eu acho que a criança tem que aprender também. Vai viajar a criança de executiva também? Vai ficar lá para aprender. Mas não é castigo, não. A minha vida inteira eu viajei de econômica, gente! Todo mundo aqui viaja de executiva?", completou Luciana.

A famosa também é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, fruto do seu relacionamento com Mick Jagger.

Dieta

Recentemente, Luciana Gimenez conversou com os seguidores enquanto pedalava na bicicleta ergométrica que tem na sala de casa e contou sobre seu novo projeto: exercícios físicos. A apresentadora contou que engordou 5 quilos nos últimos e disse que decidiu mudar de hábitos antes das festas de fim de ano.

"Aqui estamos nós. Acordei e estou aqui na minha bike na minha sala. Apesar de ninguém notar, engordei 5 quilos desde que voltei das minhas férias na Europa. Como a gente vai ter Natal e Ano Novo, resolvi que tenho que fazer uma dieta. Se emendar tudo, vou voltar bem fora do meu peso", disse ela.

"Minhas roupas não estão cabendo. Como sou bem alta, tenho 1,82 metro, distribui bem o peso, mas não quer dizer que eu não tenha ganhado. Ontem, tentei botar uma calça minha e a calça não coube", completou Luciana.

A apresentadora disse que não é visível que ela engordou, pois o peso está bem distribuído por todo o corpo, mas garantiu que algumas das peças de roupas já não estão servindo como antes ou não cabem mais, por isso decidiu focar em novos hábitos fitness.

"Faz uma camada de gordura pelo corpo todo, e minhas roupas são bem justas, então acaba não servindo direito. Como estamos quase nas férias, não dá para descuidar", concluiu Gimenez.

