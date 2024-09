Lexa abre o jogo sobre data de casamento com Ricardo Vianna

Lexa participou do programa The Noite, exibido pelo SBT, e revelou a data provável do seu casamento com o noivo Ricardo Vianna

Lexa e Ricardo Vianna estão noivos desde fevereiro deste ano, mas parece que o casamento ainda vai demorar um pouco para aconteceu. A cantora participou do programa The Noite, que vai ao ar nesta quarta-feira, 11, no SBT, e abriu o jogo sobre a data provável da cerimônia.

"Estou noiva, mas a gente está indo devagarzinho. A gente vai fazer um ano agora, aí ano que vem a gente se casa. A gente tem que viver", disse ela.

Na ocasião, a famosa também revelou que não tem pretensão de ter uma carreira internacional. "Quando chegou essa proposta para gravar essas músicas fora do Brasil, falei ‘gente, mas minha carreira é bem brasileira, não tenho essa pretensão’. Começar do zero, lá fora, é muito trabalhoso. Demorei muitos anos para conquistar minhas coisas no Brasil, falando português. Então, assim, bato palma mesmo para quem tenta carreira internacional. Para mim, é algo que vai ser orgânico, se tiver que acontecer".

"Gravei várias coisas lá fora que vão em um rumo completamente diferente na minha carreira. Está sendo um desafio grande. É tão difícil sair da casinha para mostrar coisas novas e eu estou podendo me colocar nesse lugar", completou.

Retiro espiritual

Lexa decidiu tirar alguns dias de descanso para curtir sua companhia e se conectar com Deus. Nesta quarta-feira, 11, a cantora usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos em que aparece em um retiro espiritual e falou sobre esse período longe da sua vida agitada.

"Às vezes é preciso parar e contemplar. No meio dessa vida tão atribulada… agradecer! Tirei alguns dias para curtir a minha própria companhia e me conectar com Deus… e eu não preciso estar mal para isso acontecer. É necessário estabelecer suas bordas e viver um momento só seu, faz bem para a alma e para o corpo!", disse a artista ao postar no Instagram algumas fotos em meio à natureza.

Em seguida, ela falou sobre a decisão de passar alguns dias sozinha. "Eu vivo no meio do barulho, eu faço barulho, mas tudo que eu preciso na maioria das vezes… é um pouco de silêncio. É sempre necessário relembrar quem somos, de onde viemos e agradecer a Deus cada dia que nos é dado. Viva a vida!", finalizou.