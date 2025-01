Larissa Tomásia relata aproximação de ex-BBB Davi: 'Fiquei incomodada'

Larissa Tomásia revelou fora em Davi após o ex-BBB insistir em uma aproximação depois de sua saída do reality show 'A Fazenda 16'

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Larissa Tomásia surpreendeu ao revelar que Davi Brito, campeão do BBB 24, da TV Globo, tentou uma aproximação com ela após sua saída do reality show da Record. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a influenciadora contou que deu um fora no jovem depois de muita insistência.

De acordo com Larissa, Davi conseguiu seu número de telefone através de sua irmã, Raquel Brito, que também participou de 'A Fazenda 16'. "Davi pediu o meu número para a irmã dele assim que chegou ao hotel, e ela me perguntou se podia passar. Eu não respondi porque não queria, mas ela acabou passando. Davi ficou mandando mensagem, ficou ligando, mandando textos e mais textos o dia inteiro", disse.

Em seguida, Larissa Tomásia contou que, mesmo sem responder as mensagens do ex-BBB, ele ainda tentou uma nova aproximação ao encontrá-la pessoalmente. "Ele apareceu lá no restaurante onde eu estava com uma galera. Eu já sabia que ele estava querendo 'se chegar' para cima de mim. Ele sentou do meu lado e começou a dar em cima de mim. Falei que não rolava, que não queria, e ele insistia", detalhou.

"Confesso que fiquei incomodada com as investidas dele. Primeiro ele mandava mensagem, e eu demorava a responder para ele se tocar um pouco, sabe? Só que ele ficava ligando. Depois no restaurante ele foi insistente várias e várias vezes até eu falar que não ficaria com ele. Tentei ser educada com ele de todas as formas para não deixar ele constrangido", completou a influenciadora.

Irmã de Davi, Raquel Brito perde a paciência e defende o irmão

A ex-A Fazenda Raquel Brito surpreendeu ao alfinetar um internauta que criticou o seu irmão, o ex-BBB Davi Brito. Nas redes sociais, Davi reclamou da falta de água em sua casa no início do ano. Porém, um internauta questionou se ele não podia ter comprado uma caixa d’água maior.

O homem escreveu: "O cara com 10 milhões de reais está reclamando da água porque a casa é grande. O dinheiro não deu para comprar uma caixa d’água maior?". Então, Raquel Brito rebateu e defendeu seu irmão; confira detalhes!

