Irmã de Davi, Raquel Brito perde a paciência e defende o irmão

A ex-A Fazenda Raquel Brito não aguenta ver crítica para o seu irmão, Davi Brito, e sai em defesa dele em comentário de internauta. Entenda o que aconteceu

A ex-A Fazenda Raquel Brito surpreendeu ao alfinetar um internauta que criticou o seu irmão, o ex-BBB Davi Brito. Nas redes sociais, Davi reclamou da falta de água em sua casa no início do ano. Porém, um internauta questionou se ele não podia ter comprado uma caixa d’água maior.

O homem escreveu: “O cara com 10 milhões de reais está reclamando da água porque a casa é grande. O dinheiro não deu para comprar uma caixa d’água maior?”. Então, Raquel Brito rebateu e defendeu seu irmão.

"Isso se chama não buscar informações, e comentar apenas por achismo. A casa fica em litoral norte, final de Ano a demanda é grande. Você assistir jornal? Passou lá inclusive. A casa tem (para sua informação) tanque interno 12 mil litros. 2 tanques externos e como as casa são alugadas em seguidas (todos do condomínio chamam carro pipa porque realmente falta água no condomínio) ou porque ele ganhou o reality a casa dele é de ouro que não pode faltar água? Antes de comentar, pesquise.. A falta de informação, gera isso comentários horríveis", disse ela.

Raquel Brito nega rumores sobre coceira

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Raquel Brito fala sobre o assunto. Enquanto esteve na sede da atração, ela foi flagrada pelas câmeras com a mão na região íntima e levantou questionamentos sobre sua saúde íntima. Em outubro, ela revelou o motivo da coceira ao responder perguntas dos fãs nos Stories do Instagram.

"Como toda mulher que se depila, eu tenho alergia a barbeador. Lá, não tem como. Está crescendo ou acabou de se depilar, dá aquela cocerinha. E em mim é pior porque assim que passa o barbeador, eu tenho alergia. Lá na casa, não tem como explicar, é outro rumo, é outra visão, você esquece que está sendo filmada. Tinha hora que eu coçava porque tenho alergia e todo mundo vê porque lá tem trocentas câmeras", disse ela.

Tempos depois, ela se deparou com novos comentários sobre o assunto e lamentou os ataques. "Vou tornar a dizer aqui quantas vezes for preciso, tenho alergia a barbeador. Sou mais higiênica que muita gente, quem tem alergia sabe o que é. Não tem coceira, não?", disparou ela.

"Imagino que fazem esses comentários a fim de me colocar para baixo ou trazer uma péssima imagem de uma coisa que não sou. O pior é cada comentário que só Jesus na causa. Tem pessoas que se preocupam mais com minha alergia do que eu mesma", completou Raquel Brito.

