Ex-BBB Davi se pronuncia após críticas de vizinhos por barulho de festa

O ex-BBB Davi se pronunciou sobre notícia de que seus vizinhos teriam reclamado do excesso de barulho durante festa em sua casa

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para se pronunciar a respeito das críticas de seus vizinhos devido ao excesso de barulho em sua casa. A notícia inicial das reclamações no condomínio foi publicada pelo portal LeoDias no sábado, 7.

Agora, neste domingo, 8, Davi rompeu o silêncio e falou sobre o ocorrido. Bastante indignado, o ex-brother contou que foi filmado em sua propriedade privada, sem autorização, enquanto curtia um momento de lazer na residência ao lado de amigos e familiares.

"Ontem eu estava me divertindo com a minha família e alguém do prédio gravou a gente aqui, dançando e se divertindo na área da piscina, estávamos no nosso momento de lazer. Primeiramente, não devo nada a ninguém, pago meus impostos em dia. E ninguém tem direito, no meu momento de lazer, na minha privacidade, me filmar e colocar em redes sociais. Ninguém tem o direito de me filmar", declarou ele.

Em seguida, o ex-BBB explicou que conversou com a síndica na ocasião e prontamente abaixou o som devido às reclamações. Davi Brito ainda acrescentou que a mulher deveria ter levado um decibelímetro para medir a altura do áudio e confirmar se estava de fato fora do limite.

"A síndica do condomínio veio aqui conversar conosco para abaixarmos o som, porque estava incomodando os vizinhos. Nós abaixamos um pouco. Agora, o correto seria trazer esse aparelho para poder medir o som e colocar dentro da regularidade. Vieram só falar e ficaram reclamando, me filmaram dentro da minha privacidade", disse o jovem.

Por fim, Davi Brito revelou que pretende entrar na Justiça para resolver a situação. "No mesmo condomínio estava tendo uma festa e ninguém falou nada, só vieram falar com a gente. Isso é uma falta de respeito. [...] Só para deixar bem avisado aqui, vamos tomar as providências cabíveis referentes a esse assunto aí, porque não vai ficar dessa maneira. Eu te garanto que isso não vai ficar dessa maneira", concluiu o ex-BBB.

DAVI BRITO SE EXPLICANDO SOBRE A NOTICIA DELE TER COLOCADO SOM ALTO E DIZ QUE VAI TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS SOBRE A SITUAÇÃO! pic.twitter.com/cYKcVNpPJg — Will.Nas10 ⚓️ (@Will_F10) December 8, 2024

Ex-BBB Davi Brito mostra novas fotos de passeios em Dubai

Davi Brito aproveitou cada momento de sua viagem recente para Dubai! Bastante ativo nas redes sociais, o jovem compartilhou com o público registros de passeios realizados no local ao lado de sua irmã, a ex-A Fazenda Raquel Brito.

Nos últimos dias, Davi dividiu novas fotos especiais de tudo o que fez por lá. O ex-brother visitou lugares turísticos e conheceu um pouco mais da cultura local. Em alguns cliques, o jovem, que aparece usando uma túnica branca tradicional, posou com camelos no Deserto Safari; confira os registros!

