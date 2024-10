Klara Castanho confessa sobre amadurecimento em frente às câmeras: 'Chave virou'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Klara Castanho analisa transformações em sua carreira e abre o jogo sobre crescimento na atuação

Klara Castanho (24) chama atenção pelo seu desempenho na atuação e, desde a infância, já demonstrou várias vezes que consegue sustentar personagens dramáticos e, até mesmo, vilãs. Para marcar a semana do Dia das Crianças, que é comemorado neste sábado, 12, a CARAS Brasil conversa com a atriz que revisita algumas memórias de sua trajetória na arte e confessa sobre processo de amadurecimento em frente às câmeras: "Chave virou".

Klara Castanho iniciou sua carreira muito jovem e, com apenas seis anos de idade, fez sua primeira aparição na TV em Morthem (2006), uma série do GNT. Dois anos depois, fez sua primeira novela, Revelação, no SBT. Em 2009, foi para a Rede Globo e ganhou destaque com seu papel em Viver a Vida. Desde então, ela vem emplacando diversos sucessos na carreira.

Apesar da pouca idade, Klara Castanho reforça que seus familiares sempre tomaram conta com relação à exposição de sua vida pessoal na mídia. Por isso, esse processo de amadurecimento em frente às câmeras se tornou mais fácil.

"Acredito que ter uma família tão presente e cuidadosa fez com que fosse mais simples. Exige atenção e cuidados que não necessariamente estariam presentes tão cedo na vida de uma pessoa, mas eu tive muita sorte. A escolha dos meus pais em preservar nossa vida, intimidade e hábitos me resguardou e reflete até os dias de hoje", confessa.

Klara Castanho menciona que, apesar de começar atuar desde a infância, ela ainda não tinha total dimensão do seu trabalho, então, encarava com muita leveza sua rotina profissional: "O estúdio era meu parque de diversões, então não havia peso, o que tornava tudo ainda mais especial".

Não é uma tarefa fácil conciliar carreira artística com estudos, mas a atriz revela que é uma apaixonada por estudar, por isso adquiriu alguns métodos para combinar os compromissos escolares com os trabalhos na arte.

"Eu sempre amei estudar, sempre fui uma aluna que gostava de estar em sala. Meu caderno era decorado e colorido para facilitar na hora de estudar. Eu estudava na parte da manhã e gravava na parte da tarde, então os intervalos eram meus momentos de estudo. Que fossem as cenas do dia seguinte, ou a matéria das provas.



'CHAVE VIROU'

A atriz está vivendo uma nova e feliz fase de sua vida. Depois de se dedicar ao cinema e ao streaming, ela volta às novelas da TV Globo no papel de Eugênia, em Garota do Momento, próxima trama das 6. Klara Castanho confessa sobre transformações em sua carreira ao longo dos anos.

"Amadurecer te faz entender o que você está fazendo, em primeiro lugar, e em segundo, a experiência te traz muitos conhecimentos que só ela é capaz de te trazer. Com os anos eu fui entendendo que aparentar ter menos idade me possibilita viver personagens mais densos, com mais maturidade profissional. Quando essa chave virou, tudo ficou mais colorido e prazeroso", finaliza.

