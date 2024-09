Veja a primeira foto de Maisa na novela Garota do Momento

Nova integrante do elenco da Globo, Maisa Silva aparece em primeira foto como a vilã da novela Garota do Momento, próxima trama das 6

A atriz Maisa Silva já está pronta para iniciar as gravações da novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo. Neste sábado, 21, a emissora de TV divulgou a primeira foto da artista com o figurino de Bia, sua primeira vilã na carreira.

A história da novela se passa no final dos anos 1950. Na trama, Bia (Maisa Silva) é uma jovem mimada, caprichosa e autocentrada, que usa um problema cardíaco congênito para se fazer de vítima. Ela é filha de Juliano (Fabio Assunção) e Valéria (Julia Stockler), mas ela acredita que sua mãe é Clarice (Carol Castro).

Bia é apaixonada por Beto (Pedro Novaes), mas ele se apaixona por Beatriz (Duda Santos). Por sua vez, Beatriz é a filha biológica de Clarice, que perdeu a memória após o nascimento da filha.

A novela Garota do Momento é escrita por Alessandra Poggi e tem direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.

Maisa na novela Garota do Momento - Foto: Globo / Fábio Rocha

Detalhes da entrevista de Maisa no Fantástico

Durante a entrevista com Eliana no Fantástico, a atriz Maisa Silva falou sobre sua vida amorosa. Ao ser perguntada se estava solteira, Maisa brincou que sim, mas sem estar sozinha, e disse que tem muita esperança com as cariocas, já que está se mudando para o Rio de Janeiro.

“Gente, solteira sim, no momento, sozinha também. Brincando! Sempre tem alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, agora eu estou em uma nova cidade, quem sabe, né? Já tive um trelelê com cariocas. Gostei”, disse rindo.

Além disso, ela falou sobre ser uma vilã na novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo. “Eu espero que a galera não pegue tão pesado. Assim, se pegarem pesado também, significa que eu estou fazendo o meu trabalho direito. Não tenho muito medo de mudança, porque eu não ligo muito para o que as outras pessoas vão pensar, porque a mudança ela tem que partir de mim. A autoestima é minha, então, eu procuro ter a minha rede de apoio sempre próxima, terapia em dia. Faço desde os 16 e agradeço muito”, disse.