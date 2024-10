Klara Castanho celebra nova novela na Globo

A atriz Klara Castanho demonstra a sua animação para a próxima novela das 6 da Globo, chamada Garota do Momento

Depois de se dedicar ao cinema e ao streaming, Klara Castanho volta às novelas da Globo com personagem em Garota do Momento, próxima trama das 6. Em entrevista na revista Quem, ela comemorou o novo projeto e confidenciou que está ansiosa para o início do trabalho.

“Eu sou apaixonada por novela e não poderia estar mais feliz. A história é muito legal, o que vamos tratar, os temas e a abordagem. Eu sou ligada a muitos atores e as personagens estão muito legais nessa história. Novembro está chegando e espero que vocês gostem. A gente está amando fazer”, contou ela.

Klara Castanho mostrou detalhes de sua festa de aniversário

Em outubro de 2023, a atriz Klara Castanho completou 23 anos de vida e comemorou a data especial com uma festa ao lado de seus familiares e amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou alguns cliques da celebração. Nas imagens, a aniversariante surge usando um moletom cinza, enquanto posa sorridente com seu bolo de aniversário personalizado.

Ao abrir o álbum de fotos da festa, Klara aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu ao completar mais um ano de vida. "Obrigada a quem esteve, e a quem desejou. 23. que sorte a minha!", escreveu a atriz na legenda da publicação.