Karla Sofía Gascón diz que é 'menos racista que Gandhi' e que houve campanha contra ela

A atriz Karla Sofía Gascón voltou a dar o que falar ao se descrever como "menos racista que Gandhi" durante um evento nesta quinta-feira, 20

A atriz Karla Sofía Gascón voltou a dar o que falar ao se descrever como "menos racista que Gandhi" durante um evento nesta quinta-feira, 20. A artista esteve em Madri, na Espanha, para divulgar seu livro e comentou as recentes controvérsias envolvendo seu nome.

Para quem não acompanhou, Gascón foi a primeira atriz abertamente transgênero indicada ao Oscar. No entanto, ela foi afastada da campanha do filme Emília Pérez para o prêmio após a repercussão de publicações racistas e xenofóbicas feitas por ela no X, o antigo Twitter, entre 2020 e 2021.

"Ninguém tem que me perdoar por nada. Se alguém se sente ofendido por coisas que eu possa ter feito na minha vida, que venha e me diga", declarou ela, que completou : "Fui menos racista que Gandhi". A artista ainda defendeu que foi vítima de uma campanha de difamação e "um massacre nas redes sociais".

“Está claro que houve uma campanha contra mim e que eles continuaram até conseguirem o que queriam”, afirmou . "Disseram que sou de extrema-direita ou racista ou qualquer coisa do tipo. Em toda a minha vida eu fui contra tudo isso. Quando era jovem, costumava brigar com skinheads".

Gascón disse também que, apesar de ter “enorme respeito pelos muçulmanos”, ela não aprova atos de “fanatismo, terrorismo e todas as coisas horríveis que são feitas em nome de Deus ou religião”. Ao responder se tem algum arrependimento, a espanhola garantiu: “A vida sempre nos coloca em lugares difíceis para que possamos aprender. E você sempre aprende com os erros”.

Vale lembrar que Karla chegou a desativar o perfil na rede social após uma exurrada de críticas negativas.

Leia também: Após polêmicas, perfil do Oscar deixa de seguir Karla Sofía Gascón

Veja uma publicação recente de Karla Sofía Gascón no Instagram: