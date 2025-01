Após polêmicas, perfil do Oscar deixa de seguir Karla Sofía Gascón

A atriz Karla Sofía Gascón, do filme Emilia Pérez, chamou a premiação de 'festival afro-coreano' e fez comentários preconceituosos contra o Islã

Nesta sexta-feira, 31, o perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela cerimônia do Oscar, deixou de seguir a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, protagonista do filme musical francês Emilia Pérez, no Instagram. Isso porque os internautas resgataram uma série de falas preconceituosas da artista contra o Islã, sul-coreanos, à colega de cena, a atriz e cantora Selena Gomez, além de ataques à diversidade na premiação.

Gascón, a primeira atriz trans a ser indicada ao prêmio, continua seguindo o perfil oficial do júri, que ainda pode votar pela vitória de Emilia Perez em 13 categorias, incluindo Melhor Filme. O perfil da Academia, por sua vez, segue todos os demais indicados para a premiação neste ano - incluindo Fernanda Torres, que disputa o troféu de Melhor Atriz com a artista espanhola.

Academia do Oscar deixa de seguir Karla Sofía Gascón nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Polêmicas

A polêmica começou após Karla criticar a equipe e pessoas próximas da atriz Fernanda Torres, estrela do filme brasileiro Ainda Estou Aqui - indicado em três categorias no Oscar 2025 - de estarem 'falando mal dela e do filme'. Diante da acusação feita sem provas, internautas resgataram posts polêmicos da atriz no X (antigo Twitter).

Inclusive, Karla desativou o perfil na rede social após uma exurrada de críticas negativas.

Em um dos posts, Gascón chamou George Floyd, vítima de brutalidade policial que causou revolta nos EUA - de 'golpista viciado em drogas' dias após sua morte, em 2020.

"Eu realmente acredito que poucos se importaram com George Floyd, um golpista viciado em drogas, mas sua morte serviu para mostrar, mais uma vez, que há quem ainda considere os negros macacos sem direitos e quem considere os policiais assassinos. Todos estão errados", escreveu na publicação.

Na edição de 2021, a sul-coreana Youn Yuh-jung venceu a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante, enquanto Daniel Kaluuya venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por Judas e O Messias Negro. Na ocasião, Gascón definiu a cerimônia como 'festival afro-coreano'.

“Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto, eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8 de Março. Além disso, uma gala feia, feia.”, pontuou.

Selena Gomez, que contracena com Karla Sofía no musical francês, foi chamada de 'rata rica' pela nova amiga em 2022.

"É uma rata rica que se faz de pobre coitada sempre que pode e nunca deixará de incomodar o seu ex-noivo e sua esposa", disse, ao comentar uma publicação que falava sobre quando Selena Gomez se encontrou com Hailey Bieber, casada com o cantor Justin Bieber.

Conta desativada no X

Na manhã desta sexta-feira, 31, Karla Sofía Gascón se manifestou sobre a desativação de sua conta no X (antigo Twitter), @karsiagascon.

“Sinto muito, mas não posso mais permitir que essa campanha de ódio e desinformação afete a mim e à minha família. Por isso, a pedido deles, decidi encerrar minha conta no X. Fui ameaçada de morte, insultada, abusada e assediada até a exaustão. Tenho uma filha maravilhosa, a quem amo profundamente e que me apoia em tudo, e minha prioridade é protegê-la.”, disse em uma carta enviada ao The Hollywood Reporter.

Karla Sofía Gascón desativa a sua conta no X - Foto: Reprodução/X

