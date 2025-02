Karla Sofía Gascón chora ao ser atacada por causa de mensagens antigas

Protagonista do filme Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón se pronuncia após mensagens antigas serem reveladas: ‘Por que estão fazendo isso comigo?’

A atriz Karla Sofía Gascón chorou em uma entrevista ao se pronunciar sobre os ataques que sofreu por causa de mensagens antigas. A estrela foi alvo de ‘hate' nas redes sociais após os internautas recuperarem posts antigos dela no Twitter criticando celebridades. Então, ela questionou o tamanho das ofensas na web.

“O que é isso? Por que eles estão fazendo isso comigo? Por que minha família está chorando? Por que minha filha está chorando? Dois dias trancadas em casa em Londres. Saímos como se eu fosse… Um monstro terrível, e com minha filha chorando. Então, por que eles estão fazendo isso comigo? Por que estão me massacrando?”, disse ela.

Karla Sofía chorou e disse que os ataques na web poderiam ser uma forma de reduzir suas chances de ganhar um Oscar em 2025. Ao ser questionada pelo apresentador Juan Carlos Arciniegas se cogita renunciar à indicação de Melhor Atriz, ela negou. “Eu não posso renunciar a uma indicação, porque o que eu fiz foi um trabalho, e o que está sendo valorizado é o meu trabalho como atriz. E eu também não posso renunciar porque não cometi nenhum crime, nem prejudiquei ninguém. Eu não sou racista, nem sou o que essas pessoas estão tentando fazer os outros acreditarem que eu sou”, afirmou.

Por fim, a atriz criticou os ataques. “Eles se dedicaram a procurar, a juntar todas as coisas que eu disse. A maioria delas são falsas, a maioria delas eu nem reconheço como minhas. Eu não dou a mínima para prêmios. O que eu me importo é com as pessoas que eu represento, por causa do que represento neste mundo. Todos nós podemos mudar e ser pessoas melhores neste mundo”, declarou.