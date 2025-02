Karla Sofía Gascón é afastada da divulgação do filme Emília Pérez

Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar de Melhor Atriz, foi afastada das campanhas de divulgação do filme Emília Pérez após atitudes controversas

Nesta semana, Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Emília Pérez, deveria ter dias bastante agitados. Na quinta-feira, 6, ela se sentaria ao lado de outros membros da equipe do filme no almoço do AFI Awards, um evento glamouroso no Four Seasons, em Beverly Hills.

Já na sexta-feira, 7, ela e seus colegas se reuniriam no Critics Choice Awards, sentados em uma mesa central no Barker Hangar, em Santa Monica. No sábado, 8, a atriz deveria comparecer no prêmio do Sindicato dos Produtores (PGA), no Fairmont Century Plaza, em Century City, onde também serviria como apresentadora.

No domingo, 9, Karla deveria viajar para Santa Bárbara para ser homenageada como uma das nove vencedoras do Virtuoso Award em uma cerimônia no Arlington Theatre. Porém, recentemente, veio à tona algumas publicações controversas de Karla no X, antigo Twitter.

Sendo assim, a Netflix, que detém os direitos de distribuição de Emilia Pérez nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, quer se distanciar da atriz. Segundo o The Hollywood Reporter, Karla não estará nos eventos. Além disso, a Netflix não está disposta a oferecer a ela as cortesias habituais que um estúdio concede a um indicado ao Oscar, como transporte e hospedagem, para facilitar sua participação nos eventos da temporada de premiações.

Ainda de acordo com a publicação, algumas pessoas que estariam nos mesmos eventos ameaçaram não participar caso Karla estivesse presente. Gascón já foi removida dos e-mails promocionais e anúncios publicitários da campanha do filme para os prêmios. A substituição de anúncios externos leva mais tempo, porém alguns outdoors que atualmente apresentam imagens da atriz serão alterados em breve para destacar outros membros do elenco.

Desabafo

A atriz Karla Sofía Gascón chorou em uma entrevista ao se pronunciar sobre os ataques que sofreu por causa de mensagens antigas. A estrela foi alvo de ‘hate' nas redes sociais após os internautas recuperarem posts antigos dela no Twitter criticando celebridades. Então, ela questionou o tamanho das ofensas na web.

“O que é isso? Por que eles estão fazendo isso comigo? Por que minha família está chorando? Por que minha filha está chorando? Dois dias trancadas em casa em Londres. Saímos como se eu fosse… Um monstro terrível, e com minha filha chorando. Então, por que eles estão fazendo isso comigo? Por que estão me massacrando?”, disse ela.

Karla Sofía chorou e disse que os ataques na web poderiam ser uma forma de reduzir suas chances de ganhar um Oscar em 2025. Ao ser questionada pelo apresentador Juan Carlos Arciniegas se cogita renunciar à indicação de Melhor Atriz, ela negou. “Eu não posso renunciar a uma indicação, porque o que eu fiz foi um trabalho, e o que está sendo valorizado é o meu trabalho como atriz. E eu também não posso renunciar porque não cometi nenhum crime, nem prejudiquei ninguém. Eu não sou racista, nem sou o que essas pessoas estão tentando fazer os outros acreditarem que eu sou”, afirmou.

Por fim, a atriz criticou os ataques. “Eles se dedicaram a procurar, a juntar todas as coisas que eu disse. A maioria delas são falsas, a maioria delas eu nem reconheço como minhas. Eu não dou a mínima para prêmios. O que eu me importo é com as pessoas que eu represento, por causa do que represento neste mundo. Todos nós podemos mudar e ser pessoas melhores neste mundo”, declarou.

