João Hadad abre álbum de fotos românticas com a nova namorada

Solteiro desde a morte da então noiva Luana Andrade, João Hadad assumiu romance com influenciadora digital; veja fotos do casal

O empresário João Hadad usou as redes sociais na quinta-feira, 23, para compartilhar um álbum de fotos especial ao lado da nova namorada. Após fortes rumores de um possível romance, ele assumiu a relação com a influenciadora Any Borges, vencedora da primeira temporada do reality show 'Ilha Record'.

Em seu Instagram oficial, João publicou alguns registros do casal curtindo um dia ensolarado na praia. Esbanjando alegria, os dois posaram juntinhos em clima de romance para a câmera.

"Bem caiçaras, do nosso jeitinho", escreveu o empresário na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e seguidores deixaram mensagens carinhosas a João Hadad e Any Borges.

"Feliz em te ver feliz", declarou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Coisa mais linda vocês! Deus continue abençoando e livrando de toda negatividade!", disse uma internauta. "Lindos! Você merece esse recomeço. Que sejam muito felizes", desejou outra.

João Hadad, vice-campeão de 'A Grande Conquista', da Record, estava solteiro desde a morte da então noiva, Luana Andrade, com quem participou do 'Power Couple Brasil', em 2022. A bailarina faleceu aos 29 anos em novembro de 2023, logo após realizar uma cirurgia de lipoaspiração nas pernas.

Recentemente, Hadad lamentou um ano da partida precoce da moça com uma homenagem emocionante em suas redes sociais. "Depois de muito encarar a dor de frente, hoje eu digo que sou um cara de sorte por ter tido a oportunidade de viver um amor verdadeiro, daqueles que você acha que nunca vai viver, até que encontra e é intenso em cada segundo. Foi assim o meu relacionamento com a Lu, e eu nunca vou me esquecer de nós dois. Até porque, ela faz parte de mim! Sempre", escreveu ele em um trecho.

