Lipe Ribeiro e Andressa Castorino recusam convites de reality para aproveitar o filho

No casamento de Jakelyne e Mariano, Lipe Ribeiro e Andressa relembraram história dos noivos e confessaram motivo de recusa em novos reality shows

Na última terça-feira, 15, Lipe Ribeiro e Andressa Castorino marcaram presença no casamento de Jakelyne Oliveira e Mariano. Em entrevista ao Portal LeoDias, o ex-Fazenda relembrou o início da relação dos amigos e confessou que chegou a recusar convites de reality shows para priorizar seu tempo ao lado do filho , Dom, de um ano.

Durante o bate-papo, Lipe foi questionado sobre a chance de encarar um novo confinamento, como o “Power Couple”, da Record TV. O influenciador contou que já recebeu convites, mas revelou que, neste ano, prefere recusar por conta da saudade que sentiria do primogênito. Já Andressa, concordou com a decisão, mas fez questão de lembrar que o marido “topa tudo” e é apaixonado por reality shows — deixando no ar a possibilidade de uma participação futura.

Na sequência, o influenciador falou sobre os amigos, que se casaram na última terça-feira, 15, no interior de São Paulo, destacando que foi ele quem deu um 'empurrãozinho' para o casal quando ainda estavam confinados em A Fazenda 12. “Tá aí uma verdade, eu sou um dos maiores apoiadores desse casal! Para quem não lembra, lá na Fazenda eu que fiz os dois ficarem juntos, tá?”, brincou Lipe Ribeiro.

Casamento de Lipe e Andressa

O influenciador digital e ex-A Fazenda Lipe Ribeiro oficializou o casamento em maio de 2024! Ele se casou no civil com a noiva, Andressa Castorino. Nas redes sociais, os dois mostraram um vídeo da ida ao cartório para assinarem os documentos da união.

No vídeo, eles mostraram seus looks em tons claros, o look do filho, a ida ao cartório e a confraternização com os amigos e familiares após a união.

"Casamos. Oficializamos, do nosso jeitinho e sem contar pra ninguém quase hehe nosso amor não é de hoje e vai ser pra sempre, nós 3 (por enquanto)! Amo nosso jeito, nossa vida e nossa família. Minha eterna parceira e mulher, agora esposa! Te amo. Enfim, casados!", disse ele. Confira!

