João Hadad rebate críticas após ser vice-campeão em reality: 'Não me sinto frustrado'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Hadad abre o jogo sobre experiência no reality A Grande Conquista, o qual saiu como vice-campeão e cheio de fãs

Um dos protagonistas da segunda temporada do programa A Grande Conquista, da Record, o influenciador João Hadad garante que não se sentiu frustrado em sair como vice-campeão do reality. Em entrevista à CARAS Brasil, o famoso falou sobre a experiência de ser confinado com outras 99 pessoas e confessa que ainda tem fôlego para entrar em outras atrações do gênero.

"Sem dúvidas não existe uma palavra que possa expressar o que foi viver esse Reality, foi surreal. Uma trajetória de muita emoção, aprendizado e superação, entre erros e acertos me tornou um ser humano muito mais forte e melhor do que eu entrei", diz.

Dentro do reality, Hadad, que era uma das personalidades mais conhecidas entre os participantes famosos, protagonizou brigas intensas, o que lhe atraiu duras críticas. Mas apesar das controvérsias, muitos apostaram que ele poderia sair vitorioso da atração, por conta de sua popularidade.

Apesar dos comentários negativos, o influencer garante que está satisfeito com o resultado e com o desempenho dentro do jogo. "A Grande Conquista é um game e como todo jogo tem o seu campeão", afirma ele, que já esteve nos realities De Férias com o Ex e Power Couple.

"Participar deste Reality já foi uma vitória para mim e chegar na final me tornou um vencedor. Me entreguei de corpo e alma, vivi intensamente e tive a oportunidade de sentir absolutamente todas as emoções possíveis, sem reservas. Por esses motivos não me sinto frustrado com a 2º colocação, porém muito grato e orgulhoso com o reconhecimento da minha trajetória", dispara.

Sobre a possibilidade de entrar em novos realities, Hadad brinca que ainda não se sente esgotado com o formato e adoraria ter outras oportunidades. "Particularmente gosto muito de Reality Show, principalmente pelas trocas e experiência. Disposição para encarar mais um é o que não falta", se diverte o bonitão, que tem curtido o carinho dos fãs que conquistou na temporada: "É muito gratificante sentir a empatia e a identificação que as pessoas criaram comigo. Estou muito feliz e realizado".