Cauã Reymond ignora polêmicas e posta foto com recado; veja

Em meio a boatos de supostas brigas com colegas de Vale Tudo, Cauã Reymond ignora polêmicas e compartilha clique indo trabalhar

O ator Cauã Reymond compartilhou um foto na manhã desta quarta-feira, 16, momentos depois de notícias sobre supostas brigas dele com colegas de trabalho na Globo. Ignorando as polêmicas, o galã surgiu fazendo carão em sua rede social.

Todo arrumado, o artista apareceu com um look básico e um fone de ouvido nas mãos. O pai da filha de Grazi Massafera então aproveitou um espelho de sua casa no Rio de Janeiro para fazer a selfie e interagir com seus seguidores.

Esbanjando seu charme, ele aproveitou o registro para escrever um "recado". "Bora trabalhar", disse o intérprete do cafajeste César em Vale Tudo.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou que Cauã Reymond e Bella Campos teriam discutido no estacionamento da Globo. Já a jornalista Carla Bittencourt contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear. Um atrito com Humberto Carrão também teria acontecido nos bastidores.

Cauã Reymond revela que toma caldo de rã todos os dias

O ator Cauã Reymond abriu o jogo sobre sua rotina de cuidados para viver César, um modelo bonitão que se envolve com Maria de Fátima (Bella Campos), no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Na manhã de terça-feira, 8, ele conversou comAna Maria Bragadurante o programa Mais Você e revelou uma receita inusitada que faz parte de sua rotina: caldo de rã.

Ele contou que tem seguido uma dieta personalizada e rotina intensa de exercícios físicos para manter a boa forma. "Minha dieta é intensa, mas é leve. [...] Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate", detalhou e contou que toma caldo de rã. Saiba mais aqui!