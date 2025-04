Cauã Reymond teve outras brigas na Globo, diz colunista

Após suposta discussão com Bella Campos vir à tona, mais brigas de Cauã Reymond são reveladas por colunista; veja o que aconteceu

Nos últimos dias, uma suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos virou notícia. A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Agora, a integrante do site de Leo Dias compartilhou que o galã já teve outros desentendimentos na emissora. Em 2011, Cauã Reymond teria brigado com Bruno Gagliasso e Amora Mautner em “Cordel Encantado” . O clima teria azeado após a gravação de uma cena de briga entre os personagens dos dois atores, que começou com dublês e depois foi repetida pelos próprios Bruno e Cauã.

Segundo relatos da época, a tensão foi tanta que houve empurrões. Mais tarde, os dois teriam se desentendido novamente, dessa vez na sala de edição. Cauã teria tentado interferir na escolha dos cortes de uma cena em que contracenava com Bruno. A diretora-geral da trama, Amora Mautner, precisou intervir, cortou a tentativa de controle do galã e acalmou a situação nos bastidores.

Em “Terra e Paixão”, o ator também deu trabalho. Durante as gravações, ele teria ficado incomodado de ter que repetir uma cena de discussão a pedido do diretor Felipe Herzog, e o diretor artístico da trama, Luiz Henrique Rios, teria comprado a briga do seu pupilo. As reclamações de Cauã seriam muitas na época: da carga de gravações, do espaço do personagem, do texto de Walcyr Carrasco… até o figurino e a maquiagem viraram motivo de atrito .

Ainda segundo Carla, nos bastidores, estariam dizendo que Cauã Reymond ficou especialmente irritado quando a Globo engavetou “Mata Mata”, projeto de série no qual ele atuaria como criador, ator e produtor executivo . A desculpa da alta cúpula foi que ele precisava se dedicar integralmente a “Vale Tudo”.

O ator não teria aceitado muito bem e, desde então, estaria trabalhando na novela com má vontade. Esse descontentamento vem se refletindo na postura dele no set, deixando o clima tenso entre ele e parte da equipe. Apesar de tudo, a Globo estaria abafando. O motivo? Segundo a jornalista, Cauã ainda é visto como um rosto forte para a emissora, com apelo junto ao público e marcas. Contudo, nos bastidores, tem gente que já perdeu a paciência.

Leia também:Médica alerta sobre Cauã Reymond tomar caldo de rã: 'Resultado de um conjunto'