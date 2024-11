Mãe de Luana Andrade relembra morte da influenciadora: 'Não resistiu'

Após um ano, mãe de Luana Andrade relembra quando recebeu notícia da morte da filha e escreve desabafo sobre a falta que influenciadora faz

A mãe de Luana Andrade, Luciana Andrade, escreveu um texto refletindo sobre a falta que a filha faz em sua vida. Nesta quinta-feira, 07, completou-se um ano da morte da ex-assistente de palco do Domingo Legal e a mãe da jovem, que tinha 29 anos, falou sobre a saudade que tem da herdeira.

Relembrando fotos da influenciadora digital, que estava noiva do também do influenciador digital João Hadad, Luciana Andrade fez a homenagem e até relembrou o momento em que recebeu a notícia de que a menina havia morrido após ter passado por uma lipoaspiração no joelho. A cirurgia foi escolhida pela influencer por ela se incomodar com o lipedema na região.

"365 dias que você passou para o outro lado, onde será nossa morada eterna, difícil entender que não somos daqui e que não temos controle sobre nada, nada é nosso tudo é do Pai, isso me faz viver tendo outra perspectiva, onde só quero por perto o que é de verdade que trás paz para a alma. No dia 07/11/2023 às 5:00 da manhã quando aquela médica entra por aquela porta e fala, ela não resistiu, naquele momento dei um grito de dor, fiquei sem chão e ali quem morreu foi eu, porque você filha vive na vida eterna junto de Deus e eu estou aqui em evolução para me preparar", contou.

"Meu amor você veio tão evoluída para alegrar esse mundo por 30 anos e retornou antes de mim, nunca imaginei que seria assim, mas hoje lembrando da nossa trajetória entendi o porque era tudo muito intenso, meu grude. Tínhamos apenas esse tempo aqui juntas, é tão presente você no meu coração, no meu dia a dia, uma saudade que nunca vai ter fim, mas o conforto e a paz que carrego me ajuda na caminhada. Filha Deus está cumprindo em mim todos os sonhos que você sonhou, a cada dia uma vitória… Entre nós só existe um até logo. Te amo, te vivo…", declarou-se.

Assim como a mãe de Luana Andrade, João Hadad também lamentou um ano da morte da até então noiva. Os dois além de influenciadores na rede social, eles participaram da Power Couple, da Record TV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Andrade mãe da Luana Andrade ❤️ a eterna @luandradel (@luciandradel)

Saiba o que o hospital falou sobre a morte de Luana Andrade

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".

Leia também:Brenda Paixão revela motivo de Luana Andrade para fazer cirurgia no joelho