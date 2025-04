Irmã de Neymar Jr dá presente caríssimo e de luxo para Bruna Biancardi

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos vai ao aniversário de Bruna Biancardi em um barco e entrega presentão de luxo. Saiba o preço

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos marcou presença na festa de aniversário da cunhada, Bruna Biancardi, na tarde de terça-feira, 15. Ela foi prestigiar a festa que aconteceu em um barco na orla de Santos e ainda entregou um presente de luxo para a aniversariante.

Em um vídeo nas redes sociais, Rafaella surgiu dando um presente caríssimo para Bruna. Ela presenteou a cunhada com uma bolsa preta da grife Bottega Veneta.

A bolsa é avaliada em R$ 27.240.

Vale lembrar que já surgiram rumores de que Bruna e Rafaella não se davam bem e que se mantinham distantes. Porém, nos últimos tempos, elas colocaram um ponto final nos boatos e começaram a aparecer juntas em eventos da família e nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

A decoração da festa de Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi comemorou seu aniversário de 31 anos em grande estilo. Nesta terça-feira, 15, ela ganhou uma festa surpresa em um barco na orla de Santos, litoral de São Paulo.

A beldade mostrou os detalhes da decoração temática em suas redes sociais. A festa aconteceu dentro de um barco e teve itens inspirados em passeio no mar. A decoração foi feita em tons de marrom e laranja para combinar com o interior do barco e ainda teve itens personalizados, como os docinhos, as bolsas para os convidados e até uma boia com o nome da aniversariante e sua nova idade.

Além disso, o bolo de aniversário chamou a atenção com seu estilo vintage e sofisticado.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está grávida pela segunda vez. Ela espera o nascimento de Mel, que é fruto do namoro com Neymar Jr, com quem ela já teve Mavie.

Festa de aniversário da Bruna Biancardi em um barco

Festa de aniversário da Bruna Biancardi em um barco

Festa de aniversário da Bruna Biancardi em um barco

Festa de aniversário da Bruna Biancardi em um barco

Festa de aniversário da Bruna Biancardi em um barco

Leia também: Bruna Biancardi recorda reação de Neymar Jr ao revelar segunda gravidez