João Hadad aumenta rumores de novo romance com influenciadora após foto

Ao que tudo indica, o empresário João Hadad está namorando! Nesta quinta-feira, 2, o vice-campeão de 'A Grande Conquista 2', da Record TV, publicou uma foto ao lado da influenciadora digital Any Borges e aumentou ainda mais os rumores de que os dois vivem um romance.

Os boatos de um possível relacionamento passaram a circular nas redes sociais em novembro de 2024, quando João e Any foram flagrados em clima de romance em um evento. Desde então, o suposto novo casal passou a frequentar os mesmos lugares junto com amigos em comum.

Apesar de João Hadad não ter assumido publicamente o namoro, internautas acreditam que os dois oficializaram a relação, já que esta é a primeira vez que o ex-participante do reality show da Record compartilha uma foto com Any Borges.

Além de influenciadora digital, Any também participou de realities shows como 'De Férias com o Ex Brasil' e 'Ilha Record', sendo a campeã da primeira temporada. Vale lembrar que João está solteiro desde a morte da então noiva, Luana Andrade, com quem participou do 'Power Couple Brasil', em 2022.

A bailarina faleceu aos 29 anos em novembro de 2023, logo após realizar uma cirurgia de lipoaspiração nas pernas. Recentemente, o empresário lamentou um ano da partida precoce da moça.

Any Borges e João Hadad - Foto: Reprodução/Instagram

João Hadad rebate críticas após ser vice-campeão em reality

Um dos protagonistas da segunda temporada do programa A Grande Conquista, da Record, o influenciador João Hadad garante que não se sentiu frustrado em sair como vice-campeão do reality. Em entrevista à CARAS Brasil, o famoso falou sobre a experiência de ser confinado com outras 99 pessoas e confessa que ainda tem fôlego para entrar em outras atrações do gênero; confira detalhes!

