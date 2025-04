Ex-mulher de Cauã Reymond manda indireta em meio à polêmica: 'Assistir de camarote'

A influenciadora Mariana Goldfarb usou as redes sociais para compartilhar um recado em meio à polêmica envolvendo seu ex-marido, o ator Cauã Reymond

A influenciadora Mariana Goldfarb usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 16, para compartilhar um recado. Em meio aos rumores sobre o comportamento de seu ex-marido, o ator Cauã Reymond, nos bastidores de Vale Tudo, ela publicou uma possível indireta

"Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote", escreveu ela em seus Stories.

Mariana Goldfarb manda recado nas redes sociais — Foto: Reprodução/ Instagram

Relembre os rumores envolvendo Cauã Reymond

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, uma suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos virou notícia. A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Após os rumores de atrito com Bella Campos, ele também foi apontado como envolvido em um climão com o ator Humberto Carrão. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, Cauã teve uma discussão com o colega de elenco por causa da mania dele de conversar com as pessoas enquanto encosta no braço delas.

Ainda segundo a colunista do portal Leo Dias, o galã já teve outros desentendimentos na emissora. Em 2011, Cauã Reymond teria brigado com Bruno Gagliasso e Amora Mautner em Cordel Encantado. Já em “Terra e Paixão”, o ator também teria dado trabalho. Durante as gravações, ele teria ficado incomodado de ter que repetir uma cena de discussão a pedido do diretor Felipe Herzog, e o diretor artístico da trama, Luiz Henrique Rios, teria comprado a briga do seu pupilo.

