Jade Picon confessa sobre vida amorosa: 'Olha que maravilha'

A atriz e ex-BBB Jade Picon foi questionada sobre sua preferência de locais para encontros amorosos. Veja o que ela respondeu!

A atriz Jade Picon aproveitou um tempo livre nesta segunda-feira, 17, para abrir uma caixinha de perguntas e interagir com os seus seguidores nas redes sociais. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre sua preferência de locais para encontros amorosos.

"Date em casa ou na rua?", questionou um seguidor. Após refletir por alguns segundos, a ex-BBB começou: "Não sei, depende, acho que em casa". E complementou: "Para mim, muitas vezes, tem que ser em casa. Por que, se não, eu saio em um date e no dia seguinte está na internet. Olha que maravilha", falou enquanto batia na mesa.

André Lamoglia mostra clima de romance com Jade Picon

Recentemente, o ator André Lamoglia surgiu em clima de romance com a atriz Jade Picon. Em uma publicação nas redes sociais, o artista mostrou o momento em que recebeu um beijo da influenciadora. Contudo, a foto foi deletada minutos depois.

Na selfie publicada, os dois aparecem no reflexo de uma janela em um dia ensolarado. Usando um biquíni vermelho, Jade dá um beijo carinhoso na bochecha do ator, que registra o momento com o celular à mostra. Veja o clique!

Dias depois, os atores foram flagrados juntos na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde aproveitaram o dia ensolarado jogando vôlei e se refrescando no mar.

A aproximação entre o astro de Elite, da Netflix, e a ex-protagonista de Travessia, da Globo, em 2023, não é novidade. Os dois surgem em clima de romance. Em 2023, os dois pombinhos foram flagrados em um clima de romance, com o rostinho colado um ao outro, sorrindo bastante e se divertindo durante uma festa.

Leia também: Mesmo tendo boas notas, Jade Picon revela que quase repetiu de ano na época da escola