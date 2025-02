Jade Magalhães revela medo após ter tido filha com Luan Santana

Após se tornar mãe de Serena, sua filha com o cantor Luan Santana, Jade Magalhães revela que começou a ter medo e detalhou melhor seu anseio; veja

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, respondeu algumas perguntas em sua rede social sobre o novo momento que está vivendo após o nascimento de sua filha, Serena. Além de contar os momentos mais marcantes da maternidade, a influenciadora digital revelou um medo.

Após dizer que quase todos o momentos da herdeira são memoráveis e contar sobre as mudanças de seu corpo, a mulher do cantor abriu o jogo sobre ter medo de morrer, algo muito comum entre as mães. Jade Magalhães foi questionada sobre isso e respondeu o que sente.

"Passei a ter esse medo, pra coisa boba, tipo andar de quadriciclo, carro", compartilhou sobre o anseio que tem depois da chegada da bebê.

Ainda nas últimas semanas, Jade Magalhães impressionou ao exibir as malas de viagem de Serena. Dona de um estilo elegante, a esposa do cantor escolheu itens personalizados com o nome da filha e em uma paleta de cor chique.

Jade Magalhães revela medo:

Jade Magalhães mostra momentos com Luan Santana e sua filha

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou alguns momentos de sua intimidade na rede social. Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora digital postou um compilado de um dia vivido ao lado do amado e da filha deles, Serena, e encantou.

Aproveitando o tempo livre, a eleita do sertanejo surgiu andando com ele em um veículo e depois curtindo o dia ensolarado. Além disso, Jade Magalhães ainda apareceu com a bebê em suas mãos e até exibiu um doce que comeu. Por fim, ela concluiu os cliques com uma frase sobre o "agora".

Sem exibir o rosto de Serena, a mulher do cantor chamou a atenção dos internautas com o tamanho que a menina já está. Veja as fotos dos momentos aqui!

