Yanna Lavigne relata susto com a saúde da filha caçula: 'Às pressas'

A atriz Yanna Lavigne usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para contar que passou um susto com a saúde da filha. Ela, que é mãe de Maria Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2, de seu casamento com o ator Bruno Gissoni, contou que precisou ir até a emergência com a caçula na última quinta-feira, 27.

Em seu perfil, ela compartilhou um registro com a filha no colo durante o atendimento médico. A pequena apareceu usando uma máscara e uma bombinha de ar, geralmente utilizadas por pacientes com problemas respiratórios.

"Infelizmente, isso foi ontem também. A mãe vai de pantufa às pressas para qualquer lugar com a cria mal", escreveu Yanna , que não deu mais detalhes sobre o que aconteceu com a pequena. Apesar do susto, ela contou que a filha está se recuperando. "Tá ficando tudo bem", garantiu. Depois, ela falou sobre ter saído de pantufa. "Como eu estou pela cidade de Itamonte desde ontem", disse ao mostrar o calçado.

Yanna Lavigne e a filha mais nova, Amélia, durante atendimento médico — Foto: Reprodução/Instagram

Yanna Lavigne revela em vídeo a sua rotina com a família longe da cidade

Vivendo no interior de Minas Gerais, a atriz Yanna Lavigne revelou um pouco da rotina com Bruno Gissoni e as filhas no local. Longe da cidade e usufruindo da calmaria da natureza, a artista mostrou em um vídeo recentemente como é a vida deles sem a agitação de uma grande metrópole.

Acordando com calma as filhas, Madalena e Amélia, Yanna Lavigne apareceu realizando suas tarefas sem pressa e priorizando gerar memórias. Além de aproveitarem a natureza, eles surgiram curtindo brincadeiras simples e a companhia um do outro.

