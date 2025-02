Jade Magalhães fala sobre mudanças no corpo após dar à luz filha com Luan Santana

A influenciadora Jade Magalhães detalhou as mudanças em seu corpo desde o nascimento de Serena, sua filha com Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães decidiu abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, para responder algumas curiosidades de seus seguidores e dentre as perguntas, um internauta quis saber sobre as mudanças que percebeu em seu corpo desde o nascimento da filha, Serena. A pequena, de 1 mês, é fruto de seu casamento com o cantor Luan Santana.

Questionada se seu corpo 'voltou 100%' ao que era antes da gravidez, Jade explicou: "não voltou 100%, até porque não tem nem sessenta dias de pós-parto e eu estou retomando as atividades físicas agora. Já perdi os quilos que ganhei, falta correr atrás da massa magra kkkkk", detalhou.

A influenciadora também explicou que voltou a praticar atividade física. "Voltei! Mas estou voltando aos poucos. Estou fazendo LPF [Low Pressure Fitness] também, pra ajudar a fortalecer a musculatura abdominal."

Além disso, contou sobre os cuidados que está tomando com a sua alimentação. "Me alimento bem, da forma mais nutritiva possível. Tirei totalmente a lactose por não estar fazendo bem pra Serena, e isso faz as restrições sempre maiores. Ps: já pararam pra ver os rótulos? Quase tudo tem lactose/caseína", relatou ela.

Momentos marcantes da maternidade

Ainda durante a interação, outro internauta quis saber qual o momento mais marcante da maternidade para Jade. "Alguns momentos da maternidade foram marcantes até agora: O momento que descobri que estava grávida, quando descobrimos o sexo, o momento do nascimento da Serena, quando ela chegou em casa, o primeiro banho, o dia que o umbigo caiu, o dia que ela furou a orelha. Cada momento com ela é especial demais", disse a mamãe coruja.

