Ana Paula Siebert abre o coração ao falar sobre a renovação de votos com Roberto Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert aproveitou um momento livre nesta sexta-feira, 28, para abrir uma caixinha de perguntas em seu pefil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber sobre a renovação de votos dela com o marido, o empresário Roberto Justus. O casal completa 10 anos de união em abril, no dia do aniversário de 70 anos dele.

"Fala um pouco sobre sua renovação de votos", quis saber a pessoa. "Eu e o Roberto Justus casamos em 2015, no dia do aniversário de 60 anos dele. Nós sempre falamos que iríamos comemorar os 70 anos dele e renovar nossos votos de casamento em 2025. Enfim, o dia chegou. Construímos uma história linda juntos e o Roberto trilhou um caminho que enche todos de orgulho durante a vida toda. Portanto, temos muito que comemorar! E que venham os 80 anos e 20 de casados", falou ela.

Storie de Ana Paula Siebert - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert detalha nova estratégia para a educação da filha, Vicky

Recentemente, Ana Paula Siebert compartilhou com os seguidores que adotou uma nova estratégia para educar a filha, Vicky, de 4 anos de idade. Nas redes sociais, a modelo mostrou o momento em que preencheu uma tabela de pontuação de comportamento com a pequena. "Quando você se comporta bem, ganha um 'mais'. Mas quando faz uma coisa errada, ganha um 'menos", explicou ela ao mostrar dois papeis fixados no closet da herdeira.

Dentre os tópicos presentes na lista, incluem questionamentos sobre ir para a escola, tomar banho, escovar os dentes, falar 'por favor, obrigada e bom dia', se comportar, ser legal com os amigos da escola e obedecer pai e mãe. Vicky hesitou ao responder a última pergunta com "- 10", enquanto Siebert compartilhou sua própria experiência. Veja mais!

