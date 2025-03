Luan Alencar trocou faculdade por reality de Carlinhos Maia: 'Momento certo'

Em entrevista à CARAS Brasil, o influenciador digital Luan Alencar conta quando ficou famoso pela Casa da Barra

Luan Alencar viu sua vida se transformar através da Casa da Barra, reality show de Carlinhos Maia (33) para a internet. Hoje com mais de 2 milhões de seguidores em apenas uma rede social, ele relembra que teve que fazer a difícil escolha entre a faculdade de Medicina e o estrelato no auge do início da vida adulta.

"Eu tinha completado 18 anos, tudo aconteceu no momento certo. Era um momento em que eu estava preparado, havia concluído o ensino médio e sido aprovado no curso de Odontologia. Fiz duas semanas de aula e falei 'Não, eu não quero. Vou mudar, o que vou fazer? Medicina também me vejo, fui lá...'. Estudei sete meses de cursinho e terminei não entrando porque teve a reviravolta da minha vida, fiz a melhor escolha", relembra em entrevista à CARAS Brasil.

Além da fama, a Casa da Barra trouxe a força que Alencar precisava para assumir sua sexualidade. Hoje namorado de Caio Cerqueira, ele conta que o medo de sofrer um preconceito mais escancarado o fez se retrair.

"Desde pequeno eu sempre tive uma veia mais artística, então eu dançava muito e fazia teatro. Acabei sofrendo preconceito na escola de alguns amigos e isso me travou um pouco. Eu falava 'Não vou me assumir, me abrir pra pessoas que talvez possam me julgar. Vou esperar porque tem gente que demora 30, 40 anos para se assumir'", conta.

"Me assumi no momento em que me senti preparado, não foi forçado, eu me [encontrei], o projeto do Carlinhos me encorajou muito. Eu pensei 'Ou as pessoas vão me abraçar, ou não vão. Não tenho tempo pra perder, vou viver a minha vida'", recorda.

O influenciador revela que a reação da família sobre sua orientação sexual foi positiva, diferente do que imaginava. "Os meus pais não sabiam, primeiro contei pro meu irmão porque a gente é muito parceiro e tudo eu pergunto a opinião dele primeiro. Ele foi super tranquilo comigo, me apoiou e falou que ficaria do meu lado. [Depois contei pra minha mãe] com medo da reação dela porque na cabeça dela eu era hétero. Ela me apoiou, mas falou que fica preocupada com o mundo. Falei com meu pai e ele falou 'Ah, tá bom'", finaliza.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA DE LUAN ALENCAR E CAIO CERQUEIRA: