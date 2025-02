Jade Magalhães mostra truque para acalmar sua filha com Luan Santana

Com a filha no colo, Jade Magalhães mostra como faz a bebê pegar no sono e surpreende com "técnica" com bola; veja o que a esposa de Luan Santa faz

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, encantou ao compartilhar um momento com sua filha, a pequena Serena, de um mês, nesta sexta-feira, 14. Em seus stories, a influenciadora digital postou um truque que usa para fazer a bebê se acalmar e dormir.

Em cima de uma bola de pilates, a eleita do sertanejo apareceu de costas e com a herdeira no colo. Dando "pulinhos" para fazer movimento, Jade Magalhães contou que faz isso para deixar Serena tranquila.

Inclusive, a influencer postou a dica e falou para outras mamães também tentarem para verem o resultado. "Bebê + bola de pilates. Testem", compartilhou o momento de sua rotina com a menina.

Ainda na última semana, Jade Magalhães impressionou ao exibir as malas de viagem de Serena. Dona de um estilo elegante, a esposa do cantor escolheu itens personalizados com o nome da filha e em uma paleta de cor chique.

Jade Magalhães mostra recado de Luan Santana antes do parto da filha

Recentemente, Jade recordou um momento especial e mostrou um recado que Luan Santana deixou ao sair para cumprir sua agenda de shows, antes do nascimento da filha do casal. "Relembrando o mês passado, um dia antes de conhecer a minha boneca, o Luan foi fazer os últimos shows do ano e eu não imaginava que o momento mais especial das nossas vidas estava muito próximo", recordou ela, que mostrou o recado deixado: "Te amo, meu amor. Você e a Serena. Já volto".

Em outro momento, a mamãe coruja explicou que precisou esperar um período para que a herdeira pudesse tomar a BCG, que protege a criança contra formas graves de tuberculose. Ela publicou uma foto mostrando o bracinho da bebê e contou detalhes do motivo que a fez adiar a vacina. "Minha boneca tomou vacina ontem. Podem imaginar como fiquei, né?! Fizemos a BCG só agora, porque optamos por fazer o teste da bochechinha na maternidade, ele complementa o teste do pézinho. Fazendo a vacina ainda junto, poderia alterar o resultado do exame!", esclareceu ela.