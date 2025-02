Jade Magalhães elege momentos marcantes da maternidade: 'Especial demais'

Em suas redes sociais, Jade Magalhães respondeu perguntas dos seguidores e elegeu alguns momentos marcantes da maternidade

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 24, a digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs. Uma internauta quis saber qual o momento mais marcante da maternidade para Jade.

A famosa é mãe de Serena, de um mês, fruto do seu relacionamento com Luan Santana. Na resposta, Jade não conseguiu escolher apenas um momento especial.

"Alguns momentos da maternidade foram marcantes até agora: O momento que descobri que estava grávida, quando descobrimos o sexo, o momento do nascimento da Serena, quando ela chegou em casa, o primeiro banho, o dia que o umbigo caiu, o dia que ela furou a orelha. Cada momento com ela é especial demais", disse a mamãe coruja.

Fofura

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou alguns momentos de sua intimidade na rede social. Na quinta-feira, 20, a influenciadora digital postou um compilado de um dia vivido ao lado do amado e da filha deles, Serena, e encantou.

Aproveitando o tempo livre, a eleita do sertanejo surgiu andando com ele em um veículo e depois curtindo o dia ensolarado. Além disso, Jade Magalhães ainda apareceu com a bebê em suas mãos e até exibiu um doce que comeu. Por fim, ela concluiu os cliques com uma frase sobre o "agora".

"Living for today", escreveu ela sobre estar vivendo o momento. Nos comentários, os internautas babaram pela família e pela pequena, de um pouco mais de um mês e que não teve ainda seu rosto revelado. "Como Sereninha já cresceu", notaram. "Eu amo essa família", disseram.

Ainda nas últimas semanas, Jade Magalhães impressionou ao exibir as malas de viagem de Serena. Dona de um estilo elegante, a esposa do cantor escolheu itens personalizados com o nome da filha e em uma paleta de cor chique

