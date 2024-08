Sobrinha de Ivete Sangalo se casa e irmã da cantora mostra as fotos; veja

Em cerimônia fora do Brasil, sobrinha de Ivete Sangalo, Camila Nunes, casa-se e mãe dela, Mônica Sangalo, revela fotos do momento; confira

A sobrinha de Ivete Sangalo, Camila Nunes, casou-se nos últimos dias em uma cerimônia fora do Brasil. Segundo informações do Anota Bahia, ela teria trocado as alianças no sábado, 03, em Palm Beach Gardens, Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, com a presença até da famosa e da tia, Cynthia Sangalo.

Na rede social, a irmã da cantora, Mônica Sangalo revelou os cliques do grande dia e encantou. Para selar a união com o empresário Alex Brehier, a moça elegeu um vestido, que segundo informações do Anota Bahia, teria sido confeccionado sob medida na Elizabeth Marie Noivas, em Salvador, com inspiração no mais famoso vestido de Marilyn Monroe.

Nas mãos, a noiva apareceu com um buquê vermelho e ainda colocou o véu no penteado de cabelo preso. A mãe então se declarou na rede social fazendo vários textos para o casal. Mônica Sangalo escreveu uma carta de amor para a herdeira.

"Vou escrever uma carta de amor perfumada; Encher de beijos, e pequenas naves espaciais; Vou recortar nas revistas, coisas engraçadas Juntar o seu nome e o meu; Dentro de um coração; Um trevo de quatro folhas; E algumas frases Daquele poema de amor, que você fez pra mim; A caixinha de chiclete, o ingresso do cinema; Vou carimbar o papel com meu batom carmim; Vou copiar nossa música, no verso da carta; Quero que fique gravada somente em nós dois; Uma folhinha rosa, daquela desbotada; É o bem me quer mais bonito que você me deu; Um envelope vermelho da cor do desejo; Vou lhe dizer nessa carta, o que é pra mim; Eu vou, sim; Quero que saiba que to tão feliz ao seu lado; E é tão grande esse amor, que nunca vai ter fim; Um trevo de quatro folhas; E algumas frases; Daquele poema de amor, que você fez pra mim; A caixinha de chiclete, o ingresso do cinema; Vou carimbar o papel com meu batom carmim; No envelope vermelho da cor do desejo; Vou lhe dizer nessa carta, o que é pra mim; Eu vou, sim; Quero que saiba que to tão feliz ao seu lado; E é tão grande esse amor, que nunca vai ter fim", declarou-se.

Veja as fotos do casamento da sobrinha de Ivete Sangalo:

Como é a escola das filhas de Ivete Sangalo?

Ivete Sangalo e Daniel Cady são pais dedicados que valorizam a educação de seus filhos. Tanto que, ao enfrentar dificuldades para encontrar uma escola adequada para as gêmeas Helena e Marina, em Salvador, o nutricionista decidiu criar sua própria instituição de ensino.

Conhecida como Ybá do Quintal, a escola tem chamado atenção por contar com uma metodologia pedagógica moderna e que valoriza não apenas a liberdade das crianças, mas também o contato com a natureza. Além disso, o espaço se dedica a integrar diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia. Saiba mais aqui.