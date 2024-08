Filhos de Ivete Sangalo encantam em rara aparição com o pai: 'Que lindos'

No Dia dos Pais, filhos de Ivete Sangalo surgem em cliques raros ao lado da cantora e do pai, o nutricionista Daniel Cady; veja

Os filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady encantaram ao surgirem em cliques raros compartilhados pela cantora neste domingo, 11. Celebrando o Dia dos Pais, a famosa postou os registros dos três herdeiros com pai.

No primeiro clique, o primogênito, Marcelo Sangalo, de 14 anos, apareceu olhando para o lado juntamento com os pais. No segundo, o amado da apresentadora surgiu agarradinho com as caçulinhas, as gêmeas Helena e Maria, de 6 anos.

"Pai, a gente te ama muito", homenageou a artista o nutricionista. Nos comentários, os internautas admiraram os registros raros da família reunida exibindo os filhos. "Que lindos", escreveram os fãs e até a apresentadora Angélica. "Viva esse paizão e família tão linda que amo. Viva", falou Sabrina Sato.

Na última semana, Ivete Sangalo estava com a família nos EUA para o casamento de sua sobrinha, Camila Nunes, filha de sua irmã Mônica Salgado. Aproveitando a viagem, a cantora ficou com o marido e os herdeiros em uma casa com 11 quartos e muitas diversões.

Veja os filhos de Ivete Sangalo:

Como é a escola das filhas de Ivete Sangalo?

Ivete Sangalo e Daniel Cady são pais dedicados que valorizam a educação de seus filhos. Tanto que, ao enfrentar dificuldades para encontrar uma escola adequada para as gêmeas Helena e Marina, em Salvador, o nutricionista decidiu criar sua própria instituição de ensino.

Conhecida como Ybá do Quintal, a escola tem chamado atenção por contar com uma metodologia pedagógica moderna e que valoriza não apenas a liberdade das crianças, mas também o contato com a natureza. Além disso, o espaço se dedica a integrar diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia. Saiba mais aqui.