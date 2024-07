Como é a escola das filhas de Ivete Sangalo? Abordagem pedagógica chama atenção

Criada por Daniel Cady, escola de filha de Ivete Sangalo surgiu a partir de uma dificuldade enfrentada pelos pais

Ivete Sangalo e Daniel Cady são do tipo de pais que investem pesado na educação de seus filhos. Prova disso é que o nutricionista decidiu lançar sua própria escola após encontrar dificuldade para achar um espaço adequado para as gêmeas Helena e Marina estudarem em Salvador.

Conhecida como Ybá do Quintal, a escola tem chamado atenção por contar com uma metodologia pedagógica moderna e que valoriza não apenas a liberdade das crianças, mas também o contato com a natureza. Além disso, o espaço se dedica a integrar diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia

“A gente criou pensando na escola que a gente queria para os nossos filhos. A gente procurou e não encontrou a escola que a gente queria. Essa escola é fruto dessa consciência e pensamento ambiental de homem e natureza. Tem a parte conteudista e a parte do quintal. A gente já tinha umas seis, oito árvores. É um quintal mesmo", disse Cady em entrevista ao portal Terra.

No site e redes sociais da instituição, é possível ver um pouco das ações que impressionam por toda a sua estrutura. Anunciada como uma escola bilíngue, ela possui ambientes de aprendizagem fora da sala de aula, que são projetados para potencializar o aprendizado das crianças, que estão em idade onde todo o estímulo é positivo.

"As crianças ficam ali brincando. Tem uma horta. As crianças aprendem a cultivar os alimentos. Tem uma nutricionista que faz um trabalho muito bacana de educação nutricional. Minhas filhas acordam sábado e domingo querendo ir para escola. Vamos fazer um projeto de reflorestamento na praça em frente a escola”, contou o nutricionista, que conta com a ajuda da cunhada, Cynthia Sangalo, para administrar a escola.