Ivete Sangalo impressiona ao mostrar casa com 11 quartos e mais nos EUA

Curtindo mini férias nos EUA após casamento da sobrinha, Ivete Sangalo impressiona ao exibir com detalhes a casa luxuosa onde está hospedada

A cantora Ivete Sangalo revelou em sua rede social que está curtindo uma mini férias com a família nos EUA. Após marcar presença no casamento da sobrinha, Camila Nunes, filha de sua irmã Mônica Sangalo, a artista continuou por lá e aproveitou para relaxar em grande estilo.

Em seus stories, a ex-apresentadora do The Masked Singer Brasil surpreendeu ao gravar com detalhes a residência onde ela, família e até pessoas de sua equipe estão hospedadas. Com 11 quartos com banheiro, diversos jogos, como mesa de pingue-pongue e mais, piscina, churrasqueira, salas e até um tobogã, a casa de três andares chamou a atenção.

Além de todo o conforto disponível na propriedade gigante, Ivete Sangalo ainda mostrou que conta com duas cozinheiras para fazer as comidas saudáveis da família. Vale lembrar que o esposo dela, Daniel Cady, com quem teve os três filhos, é nutricionista e preza por uma alimentação equilibrada.

"Sai de férias, uma mini férias, fui para o casamento da minha sobrinha, Camila, coisa mais linda, pensa numa festa maravilhosa. Resultado: resolvemos vir para Orlando, aí amor, estamos num lugar que é um sonho, é um sonho isso aqui, faço questão de mostrar, que lugar incrível, que a gente foi recebido com tanto carinho", compartilhou contente ao ver o local preparado para ela e seus amados. "É uma casa muito gostosa, casa enorme, plantas lindas, vários joguinhos pras crianças...", admirou ao revelar como é o espaço.

Veja as fotos da casa:

Sobrinha de Ivete Sangalo se casa e irmã da cantora mostra as fotos

A sobrinha de Ivete Sangalo, Camila Nunes, casou-se nos últimos dias em uma cerimônia fora do Brasil. Segundo informações do Anota Bahia, ela teria trocado as alianças no sábado, 03, em Palm Beach Gardens, Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, com a presença até da famosa e da tia, Cynthia Sangalo.

Na rede social, a irmã da cantora, Mônica Sangalo revelou os cliques do grande dia e encantou. Para selar a união com o empresário Alex Brehier, a moça elegeu um vestido, que segundo informações do Anota Bahia, teria sido confeccionado sob medida na Elizabeth Marie Noivas, em Salvador, com inspiração no mais famoso vestido de Marilyn Monroe. Confira as fotos aqui.